移民潮｜聖士提反書院1成人退學　插班破紀錄　冀新大樓引人入讀

移民潮下，學生流失情況嚴重，直資名校聖士提反書院也不例外。該校校長楊清表示，全校有近1成學生退學移民，但新學年中一入學收生未受大影響，全校更錄取約50名插班生，形容插班機會「多咗」。

該校今日（7日）舉行新綜合教學大樓平頂儀式，新綜合教學大樓斥資近三億，將設健身中心及海景禮堂等，預料明年5月竣工，校方期望能更吸引學生入讀。



今年錄取50名插班生 校長：從未收過咁多

在新綜合教學大樓平頂儀式後，校長楊清表示，受移民潮影響，全校近一成學生退學移民，但今年中一入學收生未見大影響。她又留意到，今年插班申請增加，往年只會錄取最多20名插班生，但今年申請人經入學試後，校方一共錄取了50人，形容「係多咗機會嘅，從來未收過咁多插班生。」

新大樓設容納1000人海景禮堂 料明年9月啟用

至於該新綜合教學大樓斥資近三億，楊清期望，透過新設施加強學生音樂、藝術、戲劇及體育方面的發展。她指，現時有一半費用經校友及家長捐贈，未來繼續籌備資金，預料大樓於明年5月竣工、9月啟用。被問到落成後會否加學費，楊清指要視乎大樓落成後的維修費用、清潔費用等，暫時言之尚早。她又期望，大樓能吸引更多學生入讀。

新大樓總建築面積為5,520平方米，將設可容納一千人的海景禮堂、黑盒劇場、室內健身中心、學生活動中心及班房等。翻新後的鄧肇堅運動場會鋪上天然草皮，以及增加跳遠場地。

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