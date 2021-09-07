Dr. Protalk旺角朗豪坊分店被指欠租　被入稟追185萬元

卓悅美容有限公司旗下的美容品牌「悅榕莊」、「Dr Protalk」及按摩店「水云莊」於本月初突暫停營運。「Dr. Protalk」的旺角朗豪坊辦公大樓分店，昨(6日)遭業主入稟高等法院，追討欠租和管理費等，合共185萬元。
原告為Benington Limited 和Renaissance City Development Company Limited，被告為卓悅美容有限公司
原告在入稟狀指，於2019年和被告簽訂3年租約，以月租約37.5萬元把涉案26樓的單位租予被告。被告另需支付管理費4.5萬元，和其他雜費。此外，原告於2020年中，以5.6萬多元向被告購買750張現金劵。
惟被告自本年6月起，拖欠租金和管理費等。此外，原告至今只使用10張現金劵，但被告自本月起未有在涉案單位營業，原告和其顧客未能繼續使用現金劵。
原告因此要求被告交還單位，並就拖欠的租金和管理費，以及現金劵方面的損失，向被告追討約185萬元。
而案件編號：HCA1394/2021
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