校園天地｜聖公會基德小學　小一「童夢·同行」職業體驗活動

在小學中文課的作文題目「我的志願」中，以往很多學生以最常接觸的「老師」為題材，時而世易，「網紅」漸漸成為新的趨勢。畢竟在資訊科技年代，又遇上疫情間斷停課，學生於網上接觸「網紅」的機會可能比老師還多。其實，工作五花百門，相較觸摸不到的虛擬世界，學生若能實際體驗，擴闊眼界，寫出來的文章的視野又會否不同？



寓玩樂於體驗 發揮團隊合作精神

聖公會基德小學於本學年初舉辦了別出心裁的小一迎新活動：「童夢∙同行」職業體驗日。當天，學校把禮堂佈置成五個職業場景（醫生、護士、消防員、救護員、空中服務員），小一同學各自換上職場制服，在老師帶領下，一邊認識新朋友，一邊體驗各種工作的樂趣。有同學換上醫生袍，參與模擬手術；有同學成為小小護士，照顧初生嬰兒；有同學化身消防員，參與防火演習；也有同學穿上空中服務員的制服，一嘗衝上雲霄的感覺。

同學寓玩樂於體驗，理解不同工種的獨特性，度過輕鬆又有意義的早上。劉強校長稱：「我們期望透過是次活動，讓同學明白到無論身處什麼崗位，我們都要盡善盡忠、尊重彼此、發揮所長、互相效力，將來定能成為社會不可或缺的一點光。」是次活動亦同時進行現場直播，讓家長一同參與，見證其子女的職場表現，並於活動後給予鼓勵和讚賞。

實踐校訓 將來成為社會棟樑

也許對小一學生來說，選擇未來職業言之尚早，但職業體驗過程卻能培養學生責任感、關愛別人等正確價值觀。

劉校長表示:『學校希望從小能培養學生有良好品格，實踐「非以役人 乃役於人」的校訓，將來能為社會作出貢獻。為配合學生及社會的發展需要，本學年學校將加強規劃及培養各級學生的首要價值觀，持續聚焦及深化「守法」、「責任感」、「關愛」、「同理心」、「尊重他人」、「堅毅」等品格元素，期望「基德」學生畢業後能具備以上的良好品格。』學校亦期望是次活動能有助學生向著目標努力前進，相信獲得的成就感能增添同學的自信心，為將來更大的目標作好預備。

（內容由聖公會基德小學提供）

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