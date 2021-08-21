校園天地｜譚李麗芬紀念中學長幼義工隊　建立社區友善學校

中華基督教會譚李麗芬紀念中學推行的「SELF。新。活」計劃，由2018年開始，分別以科技、環保、社區連結及健體為主題，鼓勵學生和長者透過活動互相交流。計劃培訓學生與長者組成「長幼義工隊」，成立「家居維修關愛義工隊」和「酒精搓手液義工隊」，服務和關心社區有需要的人士。



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家居維修關愛義工隊

「家居維修關愛義工隊」設有理論、體驗和服務三個階段。首先長者導師教導學生維修家居小器物的基本知識和理論，之後由學生動手體驗「鋸木」和「揼釘」等相關技術，最後親身上門協助獨居長者進行家居維修。過程中，長者和學生運用課堂所學的知識和技術，親身動手進行「批灰」和「上油漆」等工序，幫助改善獨居長者的家居環境，讓學生學習服務有需要的人士，回饋社區！參加活動的盧同學和范同學均表示：「今次活動十分有意義，令我走出課堂，親身到社區幫助有需要的長者，將所學知識轉化為行動實踐，是一次很好的體驗式學習！」長者導師王先生表示：「眼見學生不怕辛苦和具有服務的熱忱，嘗試運用所學貢獻社區，態度值得嘉許！」

（中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

酒精搓手液義工隊

計劃舉辦了酒精搓手液製作班，過程中長者教導學生製作搓手液的技巧，學生親身體驗和動手製作，並且寫下心意卡，互相交流心得。及後，長者與學生共同於社區進行義工服務，於欣田邨進行街站服務，將之前製成的酒精搓手液派發給社區人士，希望大家齊心抗疫，保持健康！同時介紹本計劃的理念和宣傳活動內容，讓學生學習回饋社區，宣揚關愛互助精神，培養學生正向價值觀和助人助己的精神。學校期望透過各項計劃活動，與社區的關係變得更加密切，建立社區友善學校的形象。

（內容由中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。