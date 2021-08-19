校園天地｜不一樣的學習經歷　成就不一樣的孩子

學習是無處不在，學習經歷也不一定要侷限在課堂中……

福德學社小學水底機械人小隊一行四人出發參加一年一度的水底機械人大賽，過往學校都曾在此比賽中獲得佳績，今次小隊的成員同樣都會全力以赴，爭取理想佳績。

（內容由福德學社小學提供）



水底機械人小隊準備參賽。（福德學社小學提供）

第一次踏入大學參加水底機械人大賽

在福德學社小學，帶學生外出比賽的真正意義不在於獲取獎項，在校長眼中，能讓學生經歷一個不一樣的學習旅程，才是最重要，記得學生回校後告訴校長的一句話: 「經過這一次活動，我立定目標，將來要入讀大學。」有了目標，才能勇往直前，達成夢想。

一年級開始接觸STEM 激發孩子無限可能

為讓學生從小接觸STEM，福德學社小學在一年級已開始STEM教育，讓學生試玩電子積木，試做不同的科學實驗，期望能協助學生對STEM產生基本的概念。隨學生升級，他們會接觸到更多的科學原理。只要能引起學生的學習動機，他們就能主動開展一個又一個的探究學習旅程。

豐富的學習經歷，增加了學生的自信，學業成績亦逐步提升，近年福德學社小學在升中派位方面的表現也非常理想，本年度獲派首三志願的人數逾九成，當中有不少學生都能順利升讀心儀的英文中學。

雜耍表演。（福德學社小學提供）

為學生締造一個展現潛能的舞台

本學年雖然仍在疫情中渡過，但福德學社小學透過網絡，仍是積極為學生締造一個展現潛能的舞台，學校全年進行了十三次「在家小舞台」活動，同時亦完成了一年一度的「才藝大賽(網上版)」，當中還加入網上投票環節，讓觀眾能親手選出「我最愛的表演節目」，全體師生都十分投入於活動當中。

（內容由福德學社小學提供）

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