校園天地｜香港道教聯合會雲泉學校　新常態下不一樣的線上活動

在新常態下,學生已逐漸適應線上的學習模式。雲泉學校於過去的一年多時間,不斷嘗試線上線下混合學習模式,務求讓學生在新常態下亦能得到更佳的學習體驗,保持學習的好奇心,不會因面授課時的減少而缺失太多。

有見及此,雲泉學校籌辦了一系列的線上活動,希望學生能在輕鬆的氣氛下學習。為了維持學生的專注度及投入感,老師設計線上活動的時候,考慮的是學生在學什麼?怎樣吸引學生參與?怎樣增加師生的互動性?

(內容由香港道教聯合會雲泉學校提供)



例如線上才藝比賽「Wun Tsuen Got Talent」。比賽的項目是收集學生意見後決定的,所以都是學生喜愛的項目。比賽分初賽及決賽兩個階段,學生先遞交錄影片段,經評審甄選後,才進入決賽。在決賽前,老師會給意見予每位參加者,協助及鼓勵他們精益求精。決賽以線上實時進行,評判在決賽中即場提問及給予意見,還有「Battle」環節,考驗學生的即場應對能力,提高挑戰性及刺激感。其他學生及家長則以觀眾身份於線上觀賞比賽。比賽更設最受歡迎獎,讓觀眾即場投票,以增加互動性及投入感。

賀年活動「雲泉花市」亦一直是學校的焦點活動之一。在這個不一樣的農曆新年,老師們希望學生和家長都能在家中感受農曆新年的熱鬧氣氛,讓學生寓學習於遊戲,本校特意變陣,籌備了線上新年活動「雲泉與你迎金牛」,更特意安排外籍老師參與,與學生交流中外不同的新年習俗。此舉除增加中外文化交流外,亦能提升趣味及親切感。

此外,為讓學生足不出戶也能繼續接觸不同文化,擴闊視野,學校於半天面授課後的下午時間新增了「小眼睛遊學團」(Little Eyes Travel the World)的線上活動。由不同國籍的老師向學生介紹世界各地不同地方的風俗、音樂和藝術。部分主題更是老師自身經驗的分享,如:外籍老師在主題 “Discovering Hong Kong Culture ”中,與學生分享他們在香港生活的經歷及趣事,介紹本地文化之餘,亦帶出文化共融的訊息。由於內容是老師的第一身經歷,所以學生對活動更感興趣,積極回應、分享及提問。而過往的「全方位學習日」,因應疫情,學生不能到戶外參觀,教師亦動動腦筋,與學生透過直播同遊西貢,認識西貢的風土人情及特色小食,讓他們在家中也能身歷其境。

在疫情下,金禧校慶典禮亦於線上線下同步順利舉行。金禧校慶以「傳承・創新」為主題,藉著科技的協助,讓我們在各種限制下仍能籌辦一個不一樣的金禧校慶典禮。是次典禮安排在校舍的雨天操場內進行,只邀請了辦學團體代表、校董及十數位嘉賓參與實體典禮。而其他嘉賓及家長則安坐家中或辦公室透過視像模式參與是次慶典,全校學生就在課室觀看直播並進行互動,一同慶祝。為學生提供表演的舞台,展現學生潛能,一直是雲泉學校的宗旨。是次校慶綜合藝術表演在保持社交距離,避免聚集及訓練時間有限等限制下,老師們仍希望如以往一樣為學生提供表演機會。於是決定加入不同的科技,去構思整個表演環節。為了做到台上沒有太多表演學生聚集,而又不失熱鬧歡樂的氣氛,故此安排機械人與小朋友共舞,同時透過超大銀幕的投影片段,營造全校師生共舞的温馨畫面。最後,表演以「We are all in this together」金禧校慶主題曲作結,舞台上的表演學生與在課室的學生一同跳舞,把氣氛推到最高峰,為典禮畫上完美的句號。

以上種種均是疫情帶給師生們的挑戰和機遇,促使大家跳出既有框架。是次寶貴的經驗讓大家深深體會到科技、創意及團隊的力量。

