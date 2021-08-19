校園天地｜香港道教聯合會雲泉學校　新常態下不一樣的線上活動

在新常態下，學生已逐漸適應線上的學習模式。雲泉學校於過去的一年多時間，不斷嘗試線上線下混合學習模式，務求讓學生在新常態下亦能得到更佳的學習體驗，保持學習的好奇心，不會因面授課時的減少而缺失太多。

有見及此，雲泉學校籌辦了一系列的線上活動，希望學生能在輕鬆的氣氛下學習。為了維持學生的專注度及投入感，老師設計線上活動的時候，考慮的是學生在學什麼？怎樣吸引學生參與？怎樣增加師生的互動性？

（內容由香港道教聯合會雲泉學校提供）



+ 1

例如線上才藝比賽「Wun Tsuen Got Talent」。比賽的項目是收集學生意見後決定的，所以都是學生喜愛的項目。比賽分初賽及決賽兩個階段，學生先遞交錄影片段，經評審甄選後，才進入決賽。在決賽前，老師會給意見予每位參加者，協助及鼓勵他們精益求精。決賽以線上實時進行，評判在決賽中即場提問及給予意見，還有「Battle」環節，考驗學生的即場應對能力，提高挑戰性及刺激感。其他學生及家長則以觀眾身份於線上觀賞比賽。比賽更設最受歡迎獎，讓觀眾即場投票，以增加互動性及投入感。

賀年活動「雲泉花市」亦一直是學校的焦點活動之一。在這個不一樣的農曆新年，老師們希望學生和家長都能在家中感受農曆新年的熱鬧氣氛，讓學生寓學習於遊戲，本校特意變陣，籌備了線上新年活動「雲泉與你迎金牛」，更特意安排外籍老師參與，與學生交流中外不同的新年習俗。此舉除增加中外文化交流外，亦能提升趣味及親切感。

此外，為讓學生足不出戶也能繼續接觸不同文化，擴闊視野，學校於半天面授課後的下午時間新增了「小眼睛遊學團」（Little Eyes Travel the World）的線上活動。由不同國籍的老師向學生介紹世界各地不同地方的風俗、音樂和藝術。部分主題更是老師自身經驗的分享，如：外籍老師在主題 “Discovering Hong Kong Culture ”中，與學生分享他們在香港生活的經歷及趣事，介紹本地文化之餘，亦帶出文化共融的訊息。由於內容是老師的第一身經歷，所以學生對活動更感興趣，積極回應、分享及提問。而過往的「全方位學習日」，因應疫情，學生不能到戶外參觀，教師亦動動腦筋，與學生透過直播同遊西貢，認識西貢的風土人情及特色小食，讓他們在家中也能身歷其境。

在疫情下，金禧校慶典禮亦於線上線下同步順利舉行。金禧校慶以「傳承・創新」為主題，藉著科技的協助，讓我們在各種限制下仍能籌辦一個不一樣的金禧校慶典禮。是次典禮安排在校舍的雨天操場內進行，只邀請了辦學團體代表、校董及十數位嘉賓參與實體典禮。而其他嘉賓及家長則安坐家中或辦公室透過視像模式參與是次慶典，全校學生就在課室觀看直播並進行互動，一同慶祝。為學生提供表演的舞台，展現學生潛能，一直是雲泉學校的宗旨。是次校慶綜合藝術表演在保持社交距離，避免聚集及訓練時間有限等限制下，老師們仍希望如以往一樣為學生提供表演機會。於是決定加入不同的科技，去構思整個表演環節。為了做到台上沒有太多表演學生聚集，而又不失熱鬧歡樂的氣氛，故此安排機械人與小朋友共舞，同時透過超大銀幕的投影片段，營造全校師生共舞的温馨畫面。最後，表演以「We are all in this together」金禧校慶主題曲作結，舞台上的表演學生與在課室的學生一同跳舞，把氣氛推到最高峰，為典禮畫上完美的句號。

以上種種均是疫情帶給師生們的挑戰和機遇，促使大家跳出既有框架。是次寶貴的經驗讓大家深深體會到科技、創意及團隊的力量。

（內容由香港道教聯合會雲泉學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com