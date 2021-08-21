校園天地｜校園是孕育夢想的土壤　我的劉德夢

「光明和希望總是降臨在那些，真心相信夢想一定會成真的人身上。--威爾遜」前陣子，香港奧運代表隊在東京奧運比賽中得到輝煌的成績，運動員堅毅不屈的精神固然值得欣賞，然而他們自小能擁有自己的夢想，並且相信努力終必成功這份志氣，更值得我們學習。



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樂善堂劉德學校新任校長顏源峰，堅信有夢想和有目標，必定會推動人生前進，他自己就是這樣經歷，別人眼中看他很年輕就當上校長，但卻不知道他背後付上多大的努力。十九年前，他從基層老師踏進教育界，從沒想過有一天自己能當上校長一職，然而前輩對他的一句話大大啟發他：「如果你有能力和心志，就去當校長吧!」這番話點燃了他：即或不做，有心就要做校長，成為更多孩子的祝福，就這樣，他開始踏上「校長夢」的旅途，幾年間不斷進修學習，先後取得教育碩士和校長資格，轉眼間便成為今天劉德學校的校長，感覺像發了一場夢般。

「德德夢‧啟航」

無論是運動員或是自身的經歷，顏校長上任後，第一件事就要鼓勵學生要有夢想，所以踏進校園的大門旁邊，當眼設置了一幅特色牆，名為「德德夢‧啟航」，顏校長期望每一位「樂德人」(樂善堂劉德學校學生簡稱)都有夢想、有熱情和有志氣，不被環境局限了他們的發揮，一同擁有自己的「劉德夢」。在劉德學校其中一個辦學宗旨就是「飛躍上進展潛能」，學校推行小班教學，老師著重發展學生多元潛能，在過去數年間，英語話劇組在香港學校戲劇節中奪得多個獎項，包括：「傑出劇本獎」、「傑出導演獎」、「傑出影音效果獎」及「傑出合作獎」等。而學校在未來更會繼續致力發掘學生的特質(Being)，按學生特質提供不同的學習機會(Learning by Being簡稱LBB)除了現有的單輪車訓練和創意陶土藝術之外，亦計劃會推動多元化的專項活動如：劍擊、空手道、壁球、聲樂等，冀望劉德能成為一片孕育孩子夢想的土壤。

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「德德樂園」

顏校長亦希望能將校園打做成為「德德樂園」，寓意劉德是學習的樂園，顏校長認為：「我們不是要Happy school只求開心，而是要Happy Learning，學校絕對不是沉悶的地方，學生能夠從遊戲和活動中學習，透過learning by doing(LBD)去經驗學習的趣味，當付上努力而得到果效所帶來的滿足感能改變人的一生。」故此，學校在新學年會重編現有時間表和課程，注入learning by doing(LBD)的元素，劃分下午課堂為音體藝等活動，沒有功課的壓力，當學生找到自己的興趣，並親身去體驗，學習動力自然會提升。

「德德農莊」

此外，學校亦非常重視綠色教育，除了校園四周種滿花草和鋪設綠化牆之外，學校更特設有「德德農莊」和水耕櫃，讓學生有機會體驗種植的樂趣，也能品嚐自己所種植的成果。在疫情期間，學校亦優化了校園設施，如：禮堂新設LED wall、重鋪了七彩廣場、翻新了校園電視台和陶土室等，顏校長期望新學年能讓「樂德人」走進校園有煥然一新的感覺。

顏校長十分重視團隊友愛合一的精神，學校不單連續十年奪得「關愛校園獎」，師生關係融洽，新學年他更會投放大量的資源照顧學生身心靈的發展，並且相信憑著教師團隊友愛合一的力量，必定能讓各人的「劉德夢」正式啟航。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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