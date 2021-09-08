校園天地｜保良局雨川小學　蒙着嘴的步操管樂團

疫情出現以來，政府的防疫指引禁止學校進行吹奏樂器的培訓，學校管樂團和步操樂隊苦無對策，只能進行網上培訓。在家向著視像鏡頭練樂器難、練步操更難、合奏訓練幾近不可能。就算四月恢復實體課，步操樂隊也只能帶著口罩、拿著樂器，進行模擬式的訓練。可幸師生對樂隊滿有熱情，在各種不可能下仍能堅持專注、加倍努力。前兩天，師生的智慧和努力，終於換來美滿的成果。保良局雨川小學在香港聯校音樂協會主辦的全港管樂隊比賽中榮獲最高榮譽 — 金獎。雖然學校過去也曾得此殊榮，但今次得獎的意義卻大得很。



（保良局雨川小學提供）

揮雨傘進行視像步操練習

學校因需要配合防疫指引，校內的管樂訓練曾經一度陷於癱瘓。為了延續學生的學習經歷，貫徹「停課不停課」的理念，校方一直以視像課堂形式繼續管樂訓練。然而，要維持樂器訓練以外的練習，實談何容易：有限的移動空間、不同種類的電子裝置、不一的網絡速度‥‥大大令視像樂團訓練帶來不少限制，更何況是步操樂團的視像訓練呢？

以往樂團同學不論是手持樂器的、或是手持樂旗的，也一起在禮堂或操場上浩浩蕩蕩地習訓，怎能想像現在只剩下鏡頭前的狹小空間呢？老師和導師們費盡心思，堅持每周繼續與學生們的約定，在鏡頭下堅毅不屈地練習。步法、姿勢、協調‥‥大部分訓練的內容在導師們反覆思量下，一一在鏡頭前井然有序地進行。樂旗隊隊員在家沒有樂旗練習？就用晾衣杆或雨傘代替；吹奏隊員未能一齊合奏來配合動作？就隨播放的示範錄音一起「想像合奏」吧！一切在練習期間可見或未知的障礙，導師和學生們都能合力迎刃而解。培訓過程當中還須要家長的全面配合，試想在香港寸金尺土的家居內，步操旗手要拿著竹竿、雨傘等東西揮揚是多麽不容易啊！

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憑師生的智慧和努力 「三合一演出」勇奪最高殊榮

幾個月前，學校知悉由聯校音樂協會主辦的「聯校音樂大賽2021」所有團體比賽只能以影片遞交方式參賽，包括在疫情中從未進行實體練習的步操樂團。即使有視像課堂，同學各自拿著東西在鏡頭前操練，跟本想像不到會走出怎樣的步操圖樣，該如何互相配合。老師和導師們排除萬難，在恢復實體課後為樂隊設計一個天馬行空的節目﹕將樂隊分為三組，分別為樂旗同學、吹奏同學及敲擊同學的表演錄影及錄音，最後將錄像結合成一段比賽片段。樂團最終憑著這個「不一樣的演出」，為學校奪得比賽最高榮譽 — 金獎。這個獎項不單包含了導師的智慧和同學的努力，更突顯出「雨川人」在逆境中勇於嘗試、力求上進的態度，在疫情中突破舒適圈，爭取佳績。

（內容由 保良局雨川小學提供）

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