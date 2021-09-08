信和集團與華人置業共同贊助的打疫苗抽獎活動，今日（8日）公布第一輪抽獎結果，派出價值約1,080萬的觀塘凱滙一房單位。集團早前表示，若本港在9月30日前，有500萬名市民接種第一針，將加碼送出另一個價值約1,200萬的凱滙一房單位。

按目前接種數字計算，在未來22天，每日平均要有3.3萬人打第一針，方能啟動第二輪抽獎。然而，本港近日接種人數回落，過去一周，每日平均只有1.9萬人接種第一針，「加碼」抽樓的目標或難以實現。



為鼓勵市民接種疫苗，信和集團聯同華人置業，今日已送出觀塘凱滙一單位。信和日前公布，若於9月底，全港有500萬名香港居民接種至少一劑疫苗，將加碼送出另一間凱滙一房住宅單位，價值約港幣1,200萬元。

第二份疫苗大禮是觀塘凱滙5座43樓K單位，實用面積約為468平方呎，長方形客廳間隔四正，頗為光猛。露台座向東南，景觀開揚，前方可遠眺藍田和秀茂坪一帶市景；右邊越過工業區便是觀塘海濱，一片維港海景映入眼簾。

根據政府疫苗接種網站，本港至今有約427萬人已接種第一劑，距離500萬人的目標仍有73萬人。今天距離9月30日仍有22日，即平均每日要有3.3萬人打第一針，方能啟動第二輪疫苗抽獎。然而，在過去一周，平均每日只有1.9萬人接種第一針，加碼抽樓的目標或難以實現。

（疫苗接種網站截圖）