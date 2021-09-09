時昌迷你倉大火死因｜前經理突認昨供詞多處記錯　官問是否有困難

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（9日）續。時任分區副經理宋國光繼續作供，他今在庭上多次改口供，初時肯定片中淺衣男子不是他，自言從不會穿淺色T-shirt，其後又稱有可能是他。另他對於其昨日的供詞多次表示不肯定，包括當日現場有沒有異味、煙霧，及有沒有更換公司制服等，解釋稱「可能記錯左」。死因裁判官黃偉權遂質疑：「點解你咁多野唔肯定，琴日你又可以講到咁肯定？你作供有咩困難呢？」



九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被火救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

否認是影片中的淺衣男子

庭上播放當日3樓倉外閉路電視片段，顯示兩名分別穿藍衣及淺色衣物的男子在大門前走動。時任分區副經理宋國光宋指藍衣是分區經理黃家晉，另一名男子則不清楚是誰，但肯定不是他本人，因為他本人上班要穿藍色制服。研訊主任程慧明隨即質疑，宋昨日作供時自言回到公司得悉火災，便立刻打卡及跑到現場，沒有提及換制服。宋立刻改口稱：「應該無換制服，但大多數都唔會著淺色衫。」研訊主任追問：「平時有無機會著淺色衫？」宋斷言：「無機會！」

時昌迷你倉前分區副經理宋國光第二天作供時，突對昨日作證提他到場時空氣正常、沒有異味等，均可能記錯。(資料圖片)

影片所見倉內已煙霧彌漫

片段繼續播放，顯示淺衣男子拿著一個類似燈的物件照向倉內。宋原稱肯定不到對方是誰，但數秒後又自言曾著過淺藍色衣服，並稱：「有可能係我，但確認唔到係我。」據片段所示，現場早在10時50分已煙霧彌漫，宋昨指他到場時空氣正常、沒有異味，研訊主任指出宋應早於這個時段到場，宋則回應：「我唔同意你個邏輯。」

認昨日所說大部份供詞都記錯

對於宋多次推翻昨日供詞，改稱不肯定，研訊主任遂質疑說：「即係你昨日講嘅嘢，今日大部份都話記錯咗？」宋回應：「可以咁講。」並同意除了他當日曾與黃家晉、鍾國成就救火討論了數分鐘，及保安曾出言表示已報警外，其餘事情都不肯定。

死因裁判官黃偉權見狀質疑：「點解你咁多嘢唔肯定，昨日你又可以講到咁肯定？你作供有咩困難呢？」宋回應：「我下意識做左呢啲嘢…」黃官再問：「你下意識、定潛意識、定有意識啊？」宋連忙說：「無無無，我無意識，可能我潛意識咁樣發生咗…」研訊主任最後說：「你咁多野唔肯定，我都問唔到啲咩架啦，我都唔浪費法庭嘅時間啦。」

聆訊下午繼續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職，各名主要證人供詞。(詳看下圖)