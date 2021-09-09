新冠肺炎｜21間疫苗中心營運至今年底　養和、聖保祿11月停打針

新冠肺炎疫苗接種計劃展開逾半年，接種中心原計劃下月只會為已接種首劑的市民打第二針，及後便會停止運作，惟接種人數仍未衝破500萬大關，與政府力谷的七成接種率仍有一段距離。負責計劃的公務員事務局局長聶德權今午（9日）宣布，其中21間社區疫苗接種中心將會運作至今年底，市民仍可於10月及11月接種第一劑疫苗，但12月份就只提供第二劑。



聶德權指，疫苗接種中心的運作時間將於11月起調整，周一至五改為朝早10時至下午6時，期中周三全日休息；周六、日則維持現時的朝8晚8。



不過有5間中心將於11月停止營運，包括聖保祿醫院、養和醫院、養和醫院東區醫療中心、大埔墟體育館及荃景圍體育館接種中心。聶德權稱，相關私營醫療機構解釋，由於至10月底時，已運作了7個月，故有此決定。他補充，復必泰疫苗可存放於2至8度的低溫環境約1個月，私家醫院及大型醫療診所可提供相關條件，會研究日後可否在相關醫院提供復必泰疫苗接種服務。

21間運作至12月底的社區疫苗接種中心：



復必泰疫苗：



林士德體育館、西灣河體育館、曉光街體育館、何文田體育館、界限街體育館、荔枝角公園體育館、彩虹道羽毛球中心、香港中文大學醫院、中山紀念公園體育館、教育局九龍塘教育服務中心、將軍澳體育館、東涌社區會堂、龍琛路體育館、友愛體育館、元朗體育館、港怡醫院



科興疫苗：



渣華道體育館、官涌體育館、九龍灣體育館、源禾路體育館、天暉路體育館



5間於11月停運的社區疫苗接種中心：



養和醫院社區疫苗接種中心、養和醫院東區社區疫苗接種中心、聖保祿醫院社區疫苗接種中心、荃景圍體育館、大埔墟體育館



聶德權又指，最初訂購了750萬劑復必泰疫苗，現時有675萬劑送到香港，並已接種了500萬劑，連同未到港的75萬劑，即仍有250萬劑可使用。他續稱，部份人仍未打第二針，扣除相關疫苗後，仍有200萬劑，即可供約100萬人接種。

至於科興疫苗，聶德權表示，已有370萬劑來港，並已接種292萬劑，現時存貨少於100萬劑，而科興疫苗本身可保存1年。

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