1200中學生學理財　「半月光」女生學懂量入為出及預留金額儲蓄

理財是不少人需學習的議題，逾1,200名中學生早前參加非牟利機構舉辦的青年理財課程，由80多名商界義工帶領透過遊戲、討論和角色演繹等不同的活動，了解理財的重要性，學習如何為人生目標作出負責任的理財抉擇，同時明白他們每一個消費或投資的選擇都有助全球的可持續發展。



有女生表示，甚少計劃如何打理自己的零用錢，有時更因與朋友慶祝生日、趕返學搭的士等而失預算，月中已花了整個月的使費，參加了課程後，她學懂了量入為出，並計劃每月預留部份金額作儲蓄。



青年成就香港部舉辦的理財課程吸引1,200名學生參加。 (受訪者提供圖片)

由80多名商界義工帶領學習理財

該課程共吸引了34間中學、逾1200名中學生參加，課程根據「經合組織國際金融理財教育網絡」設計《青年理財素養核心能力框架》，由非牟利機構青年成就香港部 (JAHK) 主辦，香港交易所慈善基金支持的「JA 財能創未來」工作坊支持。

參加的學生在80多名商界義工帶領學習理財，商界義工透過分享寶貴的知識，以真實的生活例子，激發學生對健康個人理財的興趣。範疇包括為人生的重要階段計劃，如學業、事業、結婚、置業、退休等有關的財務選擇；制定平衡收支，並考慮個人目標及綠色生活的因素；投資未來除為了個人財務健康，亦需切合環境、社會及管治 (ESG) 準則。

參加學生譚慧盈(左)及丁嘉宜都表示，透過課程學懂如何避免過度消費及儲蓄。 (受訪者提供圖片)

女生為友慶生、搭的趕返學致「半月光」

中華傳道會李賢堯紀念中學的丁嘉宜表示，在參加該課程前，甚少計劃如何打理自己的零用錢，有時更因與朋友慶祝生日、趕返學搭的士等而失預算，花多了零用錢，曾於月中已花了整個月的使費，需要從儲蓄中取額外金額來使用。參加了課程後，她學懂了量入為出，並計劃每月預留部份金額作儲蓄。

參加的學生葵涌循道中學鄧仲康說，儲蓄看似簡單，參加後才學懂避免過度消費及自我增值才是最有效率的理財。有參加的學生表示活動加深了他們對環境、社會及管治 (ESG) 元素的認知，東華三院黃笏南中學學生利琬澄說：「投資時更應考慮ESG元素，以為我們的社會和環境做出貢獻。」

義工導師：用Excel表記下支出助量入為出

義工導師之一的香港交易所義工鍾卓基認為，年輕人應盡早有量入為出的理財概念。「我們無需很複雜的工具，人人都可以做到如何量入為出，簡單得可以用加減Excel表記下，然後計劃自己的收入與支出，作出適當的理財計劃，因為所有財務都是為自己負責。」

青年成就香港部主席盧永仁表示，這個課程讓年輕人學習重要的生活技能及理財知識，以作出明智的決定，實踐他們的教育、事業、財務和人生目標，同時亦明白他們今天的選擇都可推動可持續未來。香港交易所營運科交易聯席主管郭家強表示，一直透過不同活動提升社會各階層的理財能力，課程以富趣味的互動遊戲，裝備中學生的財務知識及理財能力。