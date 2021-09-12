教聯會新工會成立　稱招會員無分政見　違法專業失德個案未必處理

教協特別會員大會通過解散決定後翌日，教聯會新工會「香港教育工作者工會」今（12日）召開記者會宣布正式成立。新主席黃建豪表示，新工會籌備一年，今年六月成功註冊，月初選出理事會，原定年底成立，但因應大量會員要求而提早成立。教聯會主席黃錦良指，新工會專注教師權益工作，不論政見招收會員，「之前係咩會都唔重要」。至於會否處理違法、失德教師投訴，他強調，新工會不會包庇違法教師，而專業失德非勞資糾紛問題，教育局有既定機制處理。



教協特別會員大會通過解散決定後翌日，教聯會新工會「香港教育工作者工會」今（12日）召開記者會宣布正式成立。（羅君豪攝）

港區人大代表陳曼琪、吳秋北任顧問

香港教育工作者工會是教聯會團體會員，榮譽顧問名單中，包括工聯會會長吳秋北、教聯會榮譽會長楊耀忠及會長黃均瑜。法律顧問包括港區人大代表陳曼琪。新工會首屆理事會有七位成員，有五位是現任教聯會理事，包括主席黃建豪。他們今日連同教聯會主席黃錦良，在教聯會旺角凱途發展大廈會址舉行記者會，宣布新工會正式成立。

新工會標榜「守護教育專業，保障同工權益」，黃錦良指，教聯會與新工會各有分工，前者負責政策倡議、教師專業發展及福利；後者則是處理教師權益問題。他指，新工會成立初期，獲教聯會支持，並會提供秘書處服務，以助工會逐步獨立運作。

黃建豪則表示，新工會一年前成立，今年6月成功註冊，原定年底推出，因應大量會員要求而提早成立。被問到是否與教協解散進度有關，黃建豪則指「實屬巧合」。

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黃建豪指，新工會成立約兩個月，暫時會員人數不是太多，但未有透露具體數字和目標人數。他形容，教聯會與新工會關係密切和友好，但其會員不會自動成為工會會員。

稱勞資關係不存在政見問題

黃錦良表示，不論教師是建制或民主派，均歡迎加入新工會，稱「之前係咩會都唔重要」，舉例過往有教師同時是教聯及教協會員。他承認，取信同工需時，但新工會處理勞資關係上，不存在政見問題，歡迎持不同政見立場教師加入，若遇到權益問題，呼籲放低「政治掛帥」取態。

黃建豪指，新工會成立約兩個月，暫時會員人數不是太多。（羅君豪攝）

違法、專業失德個案未必處理

新工會指，已設立諮詢熱線處理教師投訴方面，並會與教育局緊密溝通，向當局轉介求助個案。黃建豪指，新工會獨立處理每宗個案，強調「企喺勞方個邊」，但以維護一國兩制前題下，爭取教師權益及提供支援，強調不會處理違法個案，但稱要視乎個別情況作全盤考慮，難一概而論。至於會否處理教協手上的投訴，他指，不評論個別情況。

自反修例風波後，教育局處理逾200宗涉社會事件的專業失德投訴，嚴重個案被釘牌。黃錦良指，新工會主力處理勞資糾紛，而教師專業失德非勞資糾紛問題，教育局有既定機制處理，強調工會不會包庇違法教師以爭取權益。被問會否處理教協的失德投訴個案，黃建豪稱不評論個別情況。

至於新工會成員會否參選，黃錦良（圖左）指不排除可能性。（羅君豪攝）

不排除新工會參選

至於新工會成員會否參選，黃錦良指不排除可能性，若果新工會運作後，獲同工支持，能有效維護教師權益，有成員或藉參選發揮更大影響力。黃錦良指，新工會以調解及訴訟方式處理個案，與教育局合作會更加密切，被問新工會日後會否訴諸集會、罷課等手段，他指，爭取過程需要權衡學生福址，考慮學生利益會否受損。

▼教協9月11日特別會員大會 通過解散決定▼

