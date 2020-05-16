新冠肺炎｜疫情下婦女受家暴問題增一倍　惟服務停頓未能適時協助

新型冠狀病毒疫情之下，不少人居家抗疫，但有部份家庭因此出現更多家庭爭執。香港婦女中心協會常設婦女求助熱線服務，整理了前線社工接觸到的家庭暴力求助個案資料，單是2020年1月至3月便接獲34宗家暴相關求助，相較上一年同期的16宗，上升逾一倍，七成以上致電熱線的家暴受害人曾面對肢體暴力，47%涉及精神虐待，20%同時遭受以上兩種的暴力對待。 協會將2019年4月至2020年1月對比於今年疫情下2月至3月進行分析，發現疫情下的家庭暴力個案求助人士，只有三成報警求助，且最終並沒有施虐者被檢控。協會指，74%的求助人表示不只一次遭遇家庭暴力，表示關係本身不好的家庭，在疫情下家暴問題及家庭關係更為嚴峻緊張。

協會總幹事廖珮珊(中)提議，政府增撥資源予底護中心及婦女組織。（梁煥敏攝）

協會總幹事廖珮珊表示，個案當中，由於不少人需要居家抗疫，紛爭增加在所難免，當中主要涉及清潔衛生問題、育兒問題及經濟情況問題等，逗留家中時間較長，「困獸鬥」下問題加劇升溫。協會指，家庭暴力個案中，93%並非領取綜援人士，四成人為家庭主婦，另外四成人為全職或自僱人士，因此協會認為，經濟環境與是否出現家庭糾紛並無關係。

此外，對比近兩年度家暴受害人之求助途徑數字來看，約15％向政府部門如警署及房署求助，但今年初疫情期間只有6％，反映部份人雖然受到襲擊，但未有向政府機構尋求協助，而家暴受害人中，近四成半人曾向非政府機構求助，三成受害人曾向親友求助。

求助人Amy因丈夫患有情緒病困擾，要到醫院定期覆診，結婚三年一直向她施暴力。（梁煥敏攝）

致電到協會求助的Amy（化名）因丈夫患有情緒病困擾，要到醫院定期覆診，結婚三年一直向她拖暴力，包括打頭、叉頸等，加上阻止她不得外出工作及與朋友相見，長期單對單相對下，情況加劇。

近日疫情嚴峻，每逢丈夫到醫院覆診回家後，Amy因為擔心衛生問題，要求向立刻沖涼更衣，但被丈夫拒絕，大打出手，三月更因此被丈夫用櫈擲到頭。Amy有感事態嚴重，擔心自身安危，決定離婚，但由於疫情之下，家事法庭暫停服務， 阻礙她不能夠得到其後的緊急協助。

香港婦女中心協會服務督導莊子慧(右一)表示，現時入住庇護中心的女士達九成。(梁煥敏攝)

另一名求助人Mabel已婚多年，育有兩名小孩，婚後遭受丈夫多次暴力對待，疫情期間Mabel再次因丈夫施襲而身體多處受傷。

Mabel向社會福利署保護家庭及兒童課尋求協助，負責社工因疫情期間未能與案主會面，求助人於是自行前往報警並驗傷，並保護孩子安全而欲立即離開居所，但受疫情影響社會機構工作進度，她花上超過兩日時間，才能聯繫社工，約一星期才被安排入住庇護中心，而她向社工查詢往後住屋申請安排，因由此她的婚姻情況不符合體恤安置的條件，同事因為未趕及處理相關文件，跟進困難。

協會總幹事廖珮珊提議，政府增撥資源予底護中心及婦女組織，資助家庭暴力受害人及其子女暫住酒店及生活費，以便作長期跟進。此外，家暴、蘊釀離婚家庭之需要更為複雜，一方面配偶之間的財產尚未處理，加上法律程序涉及許多開支，申請法援及家事法庭的個案輪候時間平均長達半年或以上，期間家暴受害人面對的經濟壓力不言以喻，因此建議政府設立危機家庭緊急求助基金，一併處理面對危機狀況，例如家庭暴力，監禁工傷，突發意外等。

她又提到，受害婦女單靠個別一次性基金補助的不足，建議危機家庭緊急求助基金透過半年的資助，協助家庭過渡危機同時減少求助人需要落入綜授的長期扶助。