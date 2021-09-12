痴心男默忍女友施虐3年　因教授殺妻案覺醒求助：唔想有同一悲劇

兩性關係中，男士一向予人強勢印象，一句男人「捱得打得」令社會忽略男性亦可以是家暴受害者。家暴受虐過來人阿Jay，自認是好男人一個，回顧與前女友交往3年酸辣噩夢，現還會感害怕。除了飽受無理取鬧，不時更要捱拳打腳踢，試過躲進車裡，她仍一路追擊，將車內物件扔出車外再用車反覆輾壓至粉碎。

那些年，他數度深夜撥打自殺求助熱線尋求幫助，覺得「好亂、好疲憊、好迷茫」，更出現健康問題，到看到大學教授不忍妻子語言暴力而殺妻的新聞，Jay不想也落得如此悲劇至此，才醒悟要自救，在社工專業輔導下，決心從不健康關係走出來：「有段時間唔食嘢體重都升得好緊要，行路又覺得頭暈眼花，個腦好似被炸彈炸到慌神。」Jay鼓勵像他一樣正陷於伴侶暴力的男士，要正視問題。



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6個家暴受害者1個是男士 紀律部隊也有求助 社工：忍耐唔係辦法

Jay遭受女友暴力對待約3年。（盧翊銘攝）

愛情就像刀鋒上舔糖，Jay在過去2、3年的感情世界裡，時常如坐針氈、遍體鱗傷。已是知天命年紀，做家族生意的他過著相對富庶的生活，惟有感欠個伴侶陪伴過人生下半場。在家人介紹下，認識了家境類似、同樣年過50的她，不久便確立了男女朋友關係。

掌控行蹤 言語謾罵 拳打腳踢 頻率不斷增加

然而，交往未夠兩周，女友已「十分關注」Jay動向，不僅出門要經過允許，更要不時向她報備實時地點，稍有怠慢便被女友責罵，指Jay不是好男人，Jay訴苦，「正面來說，佢好需要安全感，反面說，好多東西要在她掌控之間。」

身心虐待日加劇：瑣門靜一靜 佢拍門拍到牆都震埋

除了控制行蹤、吵架時言語謾罵，Jay說女友還會打他，儘管早前已分手，Jay身上不少早前打鬥的傷痕仍然未散去。他憶述曾有一晚，實在難耐女友追住狂鬧，自己返回房間瑣門想靜一靜，「佢過來狂拍我道門，拍到牆都震埋。」

對感情有堅持 不輕言分手

爭吵由開始一月數次，發展到一周甚至一日數次，Jay心態也不斷變化。一開始他只是覺得磨合需要時間，甚至向朋友討教「冧女之道」，禮物、甜言蜜語、多擁抱讚賞等等，「就嚟60歲，加上宗教信仰要求我們忍耐，唔想一有唔啱就即分手，都想對感情有份堅持。」

Jay說，「就來60歲，加上宗教信仰要求我們忍耐等待，唔係一有唔啱就即刻分手，都想對感情有份堅持。」（盧翊銘攝）

躲進車廂女友幾乎拍爆車門 再用車輾碎私人物品

不過，他的堅持沒有讓二人關係緩和，頻頻被女友指摘「精神有問題」，Jay試過花數十 萬元問診精神科及諮詢心理醫生，又請教專家情侶相處之道，但問題沒有好轉。Jay說女友稍有不滿就發脾氣，有時深夜會因小事不讓他睡覺：「佢會唔俾我瞓，跟住佢講嘢，我要用筆抄底（講話要點）。」

有次爭吵，Jay風頭火勢下惟有出門躲進座駕內，殊不知：「佢即刻追過來，連道車門都要拍爆！」女友狂怒下將車內物品全部擲到地上，再用車輾壓至粉碎。

Jay說自己有段日子像中了炸彈，經常頭暈眼花。

健康超標似中炸彈 打自殺熱線求助

這樣的經歷Jay苦不堪言，身體更難以負荷。身體檢查時，一向活力的他心臟、腎臟指數都超標，荷爾蒙指數也不正常：「有段時間唔食嘢，體重也升得好緊要。」他說後來走在路上也覺得頭暈眼花，腦中像是被「炸彈」炸到慌神，頭腦不時一片空白。夜晚苦悶時曾數度打電話向自殺熱線求助，「好亂、好疲憊、好迷茫。」

籲有同樣遭遇男士正視問題 早求助別三緘其口

有一日他看到大家教授殺妻案，突然有所醒悟，不想自己步入同樣悲劇，終尋到「和諧之家」家暴防治中心社工相助，在中心幫助下，從不健康關係中慢慢走出來，與女友分手：「我對前女友問心無愧，亦發現呢兩三忽視自己感受，我好彩有朋友傾訴，但知道不少有類似經歷嘅男士因多種原因對家暴三緘其口，又或者像我最初一樣唔知道咁都係家暴力。」他呼籲有同樣遭遇的男士要正視問題，有必要時尋找專業服務。