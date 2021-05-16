言語暴力演變成家暴　受虐婦女感死裡逃生　離婚後當義工助同路人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-16 00:00

「我有時會想，如果當初留在那個家，這個玩偶可能已是撕開了，不再完整。」先後入住過3次庇護中心，手握女兒玩具的Amy（化名）說。 由言語暴力，再到肢體暴力，Amy憶起最後一次被丈夫打，苦笑：「那次真是死裡逃生」，亦令她下定決心離婚，帶子女搬走過新生活，「單親家庭長大不是問題，但如果在雙親家庭，受壓力成長而不快樂，不是一件好事」，目前Amy已成為義工，以自身經歷輔助其他婦女。 有社工表示，疫情下留家時間更長，如夫婦間本身關係已不好，變相更多機會引發衝突，提醒「不一定要去到郁手」，如果自覺關係緊張、精神暴力亦宜求助。

Amy（化名）表示，居於宿舍時常看著女兒的玩偶支撐下去，「我有時會想，如果當初當在那個家，這個玩偶可能已是撕開了，不再完整。」（黃詠榆攝）

Amy（化名）表示，丈夫數年前失業後，性情突然大變，不時疑神疑鬼，「有時都會因功課問題打小朋友，後來越打越犀利」，有次因動手而報警，她始得知庇護中心這個求助途徑，「當時感到好無助，唔知可以去邊。」她說，在宿舍與社工交談時，始知一直遭受言語暴力對待，「咩都鬧一餐，用粗口、粗俗嘅說話，但嗰陣時唔知叫言語暴力。」



後來因為丈夫聲稱會改過，加上考慮到子女問題，她心軟再次返回家中，「但佢只係變本加厲」，先後3次入住宿舍。她憶述，中途曾試過租屋住，但被先生發現後他竟上門騷擾，最後一次遭受家暴時傷勢嚴重，「單單是用拳頭已經很傷」，頭部受襲，需要送院治理，「當時以為真係會無命」，亦令她下定決心離婚。

現時變成單親媽媽，因需要照顧子女無法外出工作，經濟負擔極重，Amy坦言感到很大壓力，但她認為總比以前好，「希望不用再每天提心吊膽」。經歷過家暴亦令她有更深體會，「單親家庭長大不是問題，但如果在雙親家庭，受壓力成長而不快樂，不是一件好事。連你自己都選擇留在這個家，如何向子女解釋？」

「單親家庭長大不是問題，但如果在雙親家庭，受壓力成長而不快樂，不是一件好事，連你自己都選擇留在這個家，如何向子女解釋？」 Amy

保良局曉妍居（婦女庇護中心）社工王凱琪（左）、。保良局社工高瑞容（黃詠榆攝）

保良局曉妍居（婦女庇護中心）社工王凱琪表示。熱線平均每年接獲2萬至2.5萬宗求助，不少入住個案背景包括低收入、綜援、情緒病等家庭。保良局社工高瑞容亦補充，疫情下留家時間更長，如夫婦間本身關係已不好，變相更多機會引發衡突，如小朋友的管教問題，「不得不求助」。

至於庇護中心的入住率，反而在疫情嚴重時下跌，疫情緩和時則反而有所上升，「擔心共用設施、去新地方」，又認為部分人或以為社福中心仍在家工作中，掌握的資訊很少，故希望更多人知道相關情況，「其實不止是已婚婦女，同居伴侶、未成年青少女亦可」。她亦提醒，重點在於及早求助，「不一定要去到郁手」，如果自覺關係緊張、精神暴力亦宜求助。