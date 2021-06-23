停安老院員工檢測津貼　照顧員工會批政府態度惡劣　解說做得差

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-23 10:29

本港新冠疫苗接種率偏低，社會福利署日前表明會收緊多項院舍員工強制檢測的安排，包括停止發放每月200元補貼，以及將檢測期由14日縮短至10日，並為已打齊針的職員發放單次800元特別津貼。有院舍工會今早（23日）在電台節目批評政府為求「谷針、谷數據」，而漠視員工處境，對此感到遺憾，直斥政府解說工作做得差、態度惡劣，強調員工不會為200元，甚至800元而改變自己對健康的責任。 香港內科醫學院院長李錦滔則在節目表示，本港長者疫苗接種率強差人意，強調長者染疫後的死亡率較高，但打針副作用較輕，儘管患有慢性病，只要病情穩定仍可打針，增加保護率後，亦保護體弱的長者。他又指，理解不少長者不懂用網上預約系統，建議港府參考新加坡，讓長者能免預約打針，增加長者的接種意慾。

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社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發今早在港台《千禧年代》就政府收緊強制檢測的安排提出疑問，指香港近一個月疫情穩定，為何仍要將檢測期收緊，又指每月200元的「院舍員工強制檢測特惠津貼」是政府自行決定發放，並非員工要求，強調員工並不會因為失去200元而打針，直斥有關說法扭曲。

鄭清發批評政府為求「谷針、谷數據」，而漠視員工處境，對此感到遺憾，直斥政府解說工作做得差、態度惡劣，強調員工不會為200元，甚至800元而改變自己對健康的責任。（資料圖片／黃穎津攝）

他又指，員工仍未接種疫苗是有原因，反問接種後的風險由誰負擔，批評政府、僱主均不願承擔風險，如何遊說員工打針，不滿政府為「谷針、谷數據」，無視員工處境，對此感到非常遺憾。

鄭清發又提到，工會去年12月做過調查，僅約一成多員工願意接種疫苗，現時據悉約三成已打針，惟有關是否接種疫苗的責任不在市民或員工身上，直言市民有許多顧慮，但政府解說做得差，形容「態度惡劣」，沒有感謝市民合作、員工配合，「至今冇讚賞過」，僅以強迫的方式谷針。

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除了院舍員工，長者的接種率亦極低，香港內科醫學院院長李錦滔在節目中表示，英國、美國和新加坡等醫療先進國家，60歲以上長者的接種率達90%，80歲至90歲的接種率亦有逾70%，惟本港60歲以上長者的接種比率僅5%，80歲以上更跌至1%。他強調，長者染疫的整體嚴重性較高，本港疫情嚴重時，死亡率更達到25%，惟有長者以為患有慢性疾病便不能打針，他解釋若病情穩定，不用轉藥的長者更加要打疫苗，否則其染疫後的死亡率會更高。

被問到是否政府發放疫苗訊息做得差，李錦滔未有正面回應，僅指社會大眾對新藥或疫苗有疑惑、需要求證是正常，惟現時全球的新冠疫苗數據已較多，本港提供的科興和復必泰疫苗亦已獲世衞認可，認為疫苗保護力高，長者打針後的副作用亦較年輕人低。

他認為醫管局將為市民提供疫苗諮詢將有助評估情況，至於醫生是否過份審慎給予接種意見，令長者卻步，他坦言醫學界起初都有疑惑，但現時已有許多醫學數據證實疫苗的成效，他續指，長期卧床等嚴重虛弱長者或未能接種，惟許多院舍長者「行得走得」，他們打針後，可以提升整體保護率，保護體弱的院友。他理解不少長者不懂網上預約，建議政府參考新加坡，讓長者毋須預約，自行走進接種中心便能打針，減少預約造成的不便，增加其打針意慾。