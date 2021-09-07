居屋二手市場現炒風　工聯會倡取消補地價機制　禁自由市場買賣

本港樓價高企、置業困難，工聯會一項調查發現，75.5%市民同意居屋第二市場出現炒風及價格偏高情況；92%市民同意不論任何類型的資助房屋，均不應淪為被炒賣工具。工聯會認為，資助房屋宜住不宜炒，建議未來取消補地價機制，禁止於自由市場買賣相關安排，日後只限於居屋第二市場轉售，並延長轉售期限至5年，助合資格市民安居樂業。



工聯會認為，資助房屋宜住不宜炒，建議未來取消補價後可於私人市場自由買賣的相關安排，只限於居屋第二市場轉售，並延長轉售期限至5年，助合資格市民安居樂業。（陳淑霞攝）

工聯會在7月底至8月初，成功以網上問卷形式訪問306名市民。調查結果顯示，87%受訪者同意增加轉售限制，只容許於第二市場轉售予合資格市民，86.6%同意延長新建資助房屋兩年禁售期。

工聯會建議分隔私人市場及居屋二手市場，取消新建資助房屋補地價機制，變相禁止可於自由市場買賣的安排，限制單位未來只可於居屋第二市場轉售予綠表或白居二人士，同時延長其轉售限制至最少5年。工聯會亦倡議，增加資助房屋供應，並優化抽籤制度，包括容許核心家庭額外獲編配多一個號碼，以增加中籖機會。

立法會議員郭偉强表示，資助房屋的初心是解決住屋需要，但近期成交個案可見，炒風已蔓延至居民第二市場，有未補地價的景泰苑單位在綠表市場以572萬售出，帳面獲利翻倍；另一彩興苑單位剛過禁售期即轉手，業主已勁賺196萬元。他指，政府有責任為居民第二市場把關，因炒風會窒礙家庭向上流動機會，倘不立即行動，會令更多資助房屋繼續跌入私人市場，亦會令公私營居屋七三比成空中樓閣、名存實亡。

他又認為，港府需改變思維，不能只以私人市場為置業階梯終極目標，「唔能夠只睇資產升值，無睇住嘅環境係咪好咗，資助房屋唔能夠只係作為跳轉至私人市場嘅階段。」