錦華坊蝦子麵再被驗出含防腐劑卻未標明　食安中心籲停止食用

食環衞食物安全中心今日（3日）公布，錦華坊的一款預先包裝蝦子麵樣本，含有防腐劑二氧化硫，但其食物標籤並未有標明，中心呼籲市民應停止食用受影響產品；商戶如持有相關產品，亦應立即停止使用或出售。



翻查資料，8月中時，食安中心已曾公布指，錦華坊一個蝦子麵樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，樣本含百萬分之52的二氧化硫，比法例標準百萬分之20超標1.6倍。因應事件，錦華坊當時發聲明稱，創立至今從未購買防腐劑，亦未曾在生產麵食中使用，對食安中心的檢驗結果驚訝，強調正作全方位的調查，並承諾會製造可安心食用的麵食。



食物安全中心公布，「錦華坊」蝦子麵（非圖中包裝）的防腐劑超標。（錦華坊FACEBOOK）

涉事個產品牌子為錦華坊，產品名稱是「香港製造蝦子麵」，每包淨重454克，產地為香港。食安中心表示，早前跟進相關事件時，從深水埗一間超級市場抽取上述產品樣本檢測，結果發現含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的上限，但樣本的食物標籤，並未標明有關添加劑的作用類別及名稱。

食物安全中心今日（3日）公布，錦華坊的一款預先包裝蝦子麵樣本，含有防腐劑二氧化硫，但其食物標籤並未有標明。（資料圖片）

食安中心發言人表示，已知會涉事店舖，及製作該蝦子麵的製造商，並指令涉事店舖將受影響產品停售及下架。中心指，製造商已按指示回收，市民可於辦公時間致電其熱線5628 8168，查詢產品的回收事宜。中心指，已知會業界，會繼續跟進事件和採取適當行動，並強調如有足夠證據，會提出檢控。

食安中心表示，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮後，可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

錦華坊於Facebook專頁發聲明（錦華坊Facebook專頁）

8月中有蝦子麵被驗出二氧化硫超標1.6倍

翻查資料，8月中時，食安中心已曾公布指，錦華坊一個蝦子麵樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，樣本含百萬分之52的二氧化硫，比法例標準的百萬分之20超標1.6倍。涉事樣本淨重454克，最佳食用期限為2023年6月11日。

因應事件，錦華坊於8月中曾在Facebook專頁發聲明稱，創立至今從未購買防腐劑，亦未曾在生產麵食中使用，對食安中心的檢驗結果驚訝。錦華坊表示，正作全方位的調查，將產品送到國際認可的獨立化驗所核實，並承諾會製造可安心食用的麵食。