校園天地｜明愛馬鞍山中學　疫下與友校同行　讓學生擁抱新知

明愛馬鞍山中學（下稱「明馬」）積極推動閱讀，希望學生熱愛擁抱新知，從閱讀中學習，提升學業成績。就算疫情肆虐，仍然無阻該校的熱情和決心，除了繼續推動數十項閱讀計劃和活動外，還連結十間中學友校和多位大學老師，發起多項跨校計劃，務使學生見多識廣，並有發表個人閱讀心得的舞台。明馬的努力更獲得外界肯定，業界組織優質圖書館網絡（QLN）早前向明馬頒發「優質圖書館嘉許計劃 2021：疫情下的圖書館」的學校獎項和圖書館獎項。



明愛馬鞍山中學圖書館獲業界頒發本年度「優質圖書館嘉許」獎項。 （明愛馬鞍山中學提供）

明馬的閱讀推廣計劃層出不窮，期望學生在閱讀態度上既有量變，亦有質變；既有輸入，亦有輸出，圖書館牽頭的「明馬文青閱讀獎勵計劃」聯繫多個部門，包 括宿舍部、中史科、多個科學學科，向學生頒授「全人認證」、「史學認證」和「理學認證」等獎勵，鼓勵多讀多寫，在疫情下仍然收到大量的閱讀報告。然而，明馬的老師並不滿足於只讓學生得到校內的舞台，因此積極聯繫多間友校，共同發起「跨校書海漫遊」和「悅讀跨次元」，為學生搭建新的表演舞台，向友校的同學發表閱讀心得。

「跨校書海漫遊」由明馬聯同九龍塘學校（中學部）、五邑司徒浩中學、曾璧山 （崇蘭）中學、鄭植之中學和潮州會館中學合辦。鼓勵各校的學生拍片，向友校同學介紹自己學校近期流行或不容錯過的書籍，其餘各校會在早會或網課時播放，讓來自不同學校的同學都能分享閱讀的樂趣。明馬圖書館主任李子謙博士分享計劃的理念：「由其他學校的同學仔推介好書，應該比校內同學更有吸引力，我們六校的圖書館主任都有相同的信念。」

「跨校書海漫遊」讓各校的同學認識友校的閱讀潮流。明馬同學的介紹精彩，深獲讚賞。（明愛馬鞍山中學提供）

打開該計劃的網站，不同學校的推介書籍果然有不同主題和特色。另一項「悅讀跨次元」則由明馬、趙聿修紀念中學、福建中學(小西灣)、順德聯誼總會鄭裕彤中學、香港道教聯合會圓玄學院第三中學、萬鈞匯知中學合辦。各校每年會在學期初共議閱讀主題，然後分頭徵集閱讀報告，並在期末合力出版文集。2021年的閱讀主題為「悅讀越『正』」，希望學生從閱讀中得到正能量，再感染他人。該閱讀報告印刷量甚多，讀者好評如潮，顧問賴蘭香博士（暢銷書籍《傳媒中文寫作》作者）還盛讚各校同學的文章思緒飛翔，讓人喜出望外。

明馬又聯同福建中學(小西灣)、順德聯誼總會鄭裕彤中學合辦「博士弟子園」計劃，邀請來自香港大學、嶺南大學等校的講師到三校講授一節大課，讓學生提早認識大學的上課模式，特別是對一些專門的學科加深了解，而大學老師們也會為學生推介入門書籍。雖然受疫情影響，今年計劃只能以網課方式進行，但同學仍然獲益良多。另外，明馬的圖書館通訊每期亦有來自港大、科大、浸大、公大、台大等高等學府的專家學者撰文，介紹不同學科的小知識，一心讓同學開闊眼界。

明馬的閱讀推廣除了得到外間獎項的認同外，亦取得實際小成果。例如該校的電子書閱讀量在疫情期間上升超過125％，實體書借閱量也曾創下連月過千的記錄。學生閱讀報告的文章深度，亦曾獲教育局視學官員讚賞，同學們更常取得校外閱讀獎項。即將入讀香港大學的應屆中六畢業生何泳琪，以及即將入讀浸會大學的莊可欣，均異口同聲表示明馬豐富的閱讀資源和閱讀活動，大大增加她們的識見，有助學習，鼓勵學弟學妹多參加學校的閱讀活動。

歡迎瀏覽：

(1)博士弟子園計劃網站

(2)跨校書海漫遊計劃網站

(3)悅讀跨次元計劃網站

（內容由明愛馬鞍山中學提供）

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