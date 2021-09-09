校園天地｜5G智慧校園推創科　首間小學參與SmarTone流動教室計劃

5G第五代流動通訊技術是智慧城市中最重要的基礎設施，香港自2020年發展5G流動通訊以來，短時間內已能覆蓋全港。慈幼葉漢千禧小學積極推動創科教育，致力鼓勵學生探索5G科技，並於7月19日率先成為全港首間小學，參與電訊商數碼通「SmarTone 5G Go全港首個5G Stem流動教室計劃」。當天節目豐富多彩，主辦機構除了把「SmarTone 5G Go流動教室」移師至本校，為本校50名學生提供創科學習活動外，完成學習活動後，隨即安排大伙兒浩浩蕩蕩地前往SKY100參觀「5G LAB @天際100」，親身體驗5G流動科技如何創造「智慧城市」，同學們都顯得十分雀躍！



（慈幼葉漢千禧小學提供）

「SmarTone 5G Go流動教室」

體驗日當天，電訊商數碼通大清早已派出以貨車改裝的流動教室、十多名專業工程師和工作人員到本校，著手為同學準備一連串的創科學習活動，包括: 數碼通工程師5G講座、STEM Car組裝活動、VR 尋寶工作坊及5G遙距駕車體驗。同學先聽取數碼通工程師講解5G在香港通訊技術的發展，讓同學能知悉5G「超高速、低時延及泛連接」的特點。

然後，同學跟隨Formula Square工程導師學習STEM Car的機械原理及其配件，並把配件組裝成富個人特色的STEM Car。接著，同學再到VR體驗區，配戴VR頭戴式眼罩及手持手掣走進虛擬的「5G LAB @天際100」，根據其他同學的提示尋找各項設施及解答問題，並透過電腦為設施加上標籤，讓學生初步認識「5G LAB @天際100」的各項設施。最後，同學走進SmarTone的流動貨車，在校園裡實時遙距操控數碼港的遙控車，感受虛擬實境體驗駕駛的樂趣及5G「低時延」速度的威力！

（慈幼葉漢千禧小學提供)

「5G LAB @天際100」

完成「SmarTone 5G Go流動教室」學習活動後，體驗日另一個高潮是同學們前往位於全港最高的環球貿易廣場(ICC) 100樓的「5G LAB」。抵達ICC後，老師先帶領學生乘搭全港最快的雙層升降機，只需60秒就可抵達100樓，不僅可鳥瞰360度香港全景及維多利亞港的景觀，還可到5G LAB的多個展區認識及體驗最新5G科技在香港各行各業及日常生活上的應用。

（慈幼葉漢千禧小學提供)

「5G LAB」內各展區的設置豐富多元，使本校學生對創科知識產生濃厚的興趣，例如: 同學在「智安建」展區裏體驗到地盤工人如遇工業意外時，可如何透過智慧頭盔求助;「智慧商場」展區讓同學理解安裝「智能展板」可識別顧客性別及年齡，隨即展示特定的廣告訊息及設計，有助迎合顧客的個別需要；同學再走進「智慧醫療」展區，了解即使身在醫院的醫生亦可同步以智能手套，指導救護車內的救護員即時為傷者進行急救評估及檢查。「智慧交通」展區則讓同學親歷5G技術怎樣令巴士乘客實時於手機應用程式得知車箱的客量情況，有利彈性計劃行程。經過各項「5G LAB」的創科體驗後，本校同學對5G流動通訊技術都有了更深入的認識。

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是次體驗日不但可擴闊學生視野、豐富學習經歷，更讓他們具體了解到5G網絡可以讓超大量的智能設備同時連接上網，實現大數據分析的重大突破，啟發學生的創科靈感。衷心感謝數碼通為本校學生帶來寶貴的創科學習經歷，期望學校日後能繼續為孩子們發掘更多緊貼科技潮流的學習機會，為培養下一代創科人才作好準備。

（內容由慈幼葉漢千禧小學提供）

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