中秋做節｜平民酒樓推早鳥優惠　米芝蓮酒家加價 17%一圍1.8萬元

本港新冠肺炎疫情較去年緩和，中秋節講求人月兩團圓，向來是家族聚首一堂的日子。政府今年放寬食肆每枱的人數，只要符合接種疫苗等條件，可由去年的上限4人增至12人。不過在疫情未消散，船期混亂延遲導致部份食材價格上升，究竟重開12人一枱中秋宴席，不同酒家的價格有否改變呢？



下文將對比3間酒家的價格，發現平民酒家的價格不變，甚至比近年便宜。而米芝蓮一星酒家卻不減反增，每位加200元，若以一席12人計算，需付上16,560元。



+ 2

政府去年宣布食肆每枱人數上限維持4人，維持至10月1日中秋節。「團圓飯」為中國人重要的傳統習俗，酒樓作為不少市民「做節」首選，唯有變招應對，改為推出4人套餐。但政府今年放寬食肆每枱人數上限，只要符合接種疫苗等條件，則可增至12人一枱。

富臨皇宮中秋套餐較前年抵食

富臨皇宮屬較為平民的酒樓，最近推出「中秋晚飯早鳥先訂超值全包晚餐」。套餐一共有10道餸菜，包括龍蝦伊麵、燕窩／生翅、龍躉等主菜，並包6罐（半席）／12罐（一席）汽水。一席12人收2,988元、半席6人則收1,688元（未計加一服務費）。

而翻查資料，未能找到富臨皇宮去年中秋的餐單。若以2019年相近的早鳥優惠套餐相比，當時套餐一共有9道餸菜，包括龍蝦伊麵、生翅、金花尾，並包大啤酒兩支及汽水6罐。一席12人收2,888元（未計加一服務費）。換言之，今年在多一道餸菜的情況下，價格仍與前年僅貴100元，即富臨皇宮中秋套餐的價格下降。

陶源酒家中秋套餐價格接近不變

而同屬富臨集團的陶源酒家，今年亦推出先中秋節先訂套餐優惠，套餐一共有10道餸菜，包括脆皮奶豬、虎蝦伊麵、雞煲翅等，包鮮橙汁1渣（半席）／2渣（一席）及茶芥。一席10至12人收3,980元、半席6人收2,380元（未計加一服務費）。

不過去年陶源酒家的中秋節團圓套餐中，其中「中秋慶團圓宴」，與今年先訂套餐的餸菜款式及名字相近。不過，當時傳單並無先訂優惠，亦無列明提供飲品，只印上百香果汁88元一渣，一席12人收4,980元。換言之，今年該套餐的原價與去年相同，分別在於先訂優惠及飲品，以致便宜1,000元。

米芝蓮一星富豪酒家價格不減反增

至於位於尖沙咀、屬米芝蓮一星的富豪酒家，酒家去年及今年分別推出相同的套餐「阿翁鮑魚美食宴」，雖然該8道餸菜款式及名字相同，但今年的價格較去年略增，由去年的1,180元增至1,380元，每位加幅達200元。換言之，若以一席12人計算，需付上16,560元（未計加一服務費）。