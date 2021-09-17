二維碼支付車資比率低　支付寶：正與政府商討納入交通津貼

早前運房局局長陳帆回覆立法會質詢時透露，今年上半年各公共交通服務收費中，二維碼支付的使用率僅佔0.2%至0.5%，累計半年不足400萬人次使用。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩今早（17日）於電台節目表示，有70萬用戶曾用支付寶乘車，認為並不算少，但承認如要改變市民習慣，仍有漫長道路。她透露，正與政府商討將支付寶納入交通津貼。



可提供二維碼的閘口，將會貼有紫色告示作色別。（港鐵提供相片）

李詠詩於港台節目《千禧年代》表示，以二維碼支付車資開始不久，今年初港鐵閘機才開始支援支付寶，但至今已累計有70萬用戶，曾用支付寶乘車，認為並不算少。她表示，第一步是用戶先嘗試使用，之後覺得方便才可逐漸改變習慣，但承認仍有漫長道路。

被問到推行的最大限制，李詠詩表示，始終交付寶未納入交通津貼及兩元乘車優惠計劃，亦沒有學生優惠。她認為，在技術上推出相關功能並不算難，但需要與政府商討，當中交通津貼方面已經有接觸傾談。

（香港01製圖）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，八達通於香港已有20多年歷史，認為其他二維碼電子支付平台需花更多時間滲透。他又稱，雖然使用二維碼的障礙不多，但始終要用電話再開啟程式，「要多一啲啲時間」。不過他亦稱，從消費券可見，市民已習慣使用電子支付。