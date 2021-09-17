港協更新運動員遴選指引　網站須列選拔準則　落選者可提覆核

去年4月《審計報告》炮轟港協暨奧委會，在選拔運動員欠透明和問責不足。該會日前表示，周四（16日）已向所有體育總會或機構，公布經修訂的「運動員遴選政策及指引」及「採購政策及指引」，會在稍後即將舉行的國際綜合運動會遴選中採用。

參考港協最新公布的「運動員遴選政策及指引」資料，要求各總會清晰訂明選拔機制、準則，並上載網站，增加透明度。港協收到提名後，無論接納與否，亦須提供理由，落選的運動員也可提出覆核。



港協暨奧委會向所有體育總會或機構公布經修訂的「運動員遴選政策及指引」及「採購政策及指引」，並會在稍後即將舉行的國際綜合運動會遴選中採用。（資料圖片 / 張浩維攝）

《運動員遴選政策及指引》列明，日後遴選運動員程序將分兩級制，分別由體育總會提名，及由港協遴選委員會確認。各體育總會要為每屆運動員提供公平、公正及具透明度的遴選及申訴機制，內容須由總會最高管理層通過，以及在網站公布，讓公眾在遴選程序前在合理的時間內查看。

在制定選拔機制時，選拔方法、準則、比賽時間表及最低要求，亦應在網站明確說明。當總會向港協提名運動員及工作人員時，同時要提交遴選委員會及上訴委員會成員名單、獲提名運動員的訓練、比賽計劃及預期成績等，也要證明事前以正式渠道通知運動員所有機制內容。

過去4年打入國際賽前八名或獲奧運資格 可自動獲出賽資格

進入遴選第二階段，由港協國際綜合項目運動會遴選委員會負責，提名合適的體育總會代表作會員。根據委員會制定的遴選準則，在客觀準則上，若被提名運動員在過往賽事已獲得優異成績，例如過去4年內的世錦賽、亞錦賽、亞運、東亞運、全運、世大運取得前8名，或獲得奧運資格，會自動通過遴選，獲得出賽資格。

遴選委員會也會參考其他因素，包括是否符合團隊運動的特定條件、已透過相關比賽制度獲得資格、持續在世界或亞洲排名取得前3名，予以理由支持。

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運動員在總會選拔階段落選可向港協提出覆核

此外，無論港協遴選委員會是否接納體育總會的提名，《指引》列明要提供接受或拒絕提名的理由，後者可在比賽報名死線前至少4星期，要求委員會重新審視提名，亦可提交新提名。

若運動員在總會選拔落選，可向港協提出覆核；若第二階段選拔才落選亦可上訴。每宗上訴個案均須支付5,000元費用，倘上訴成功可獲退還。有關《指引》內容最少每四年檢討一次。

上屆全運會，空手道總會涉選拔不公，被港協暨奧委會暫停會籍，審計報告亦有批評。（資料圖片 / 梁煒陽攝）

港協日前也公布，去年10月成立的「體育總會機構管治小組」，已與30個奧運項目的體育總會或機構會面，預計明年第一季將完成撰寫首份階段進度報告，並在2023年第三季完成所有體育總會或機構的檢視工作後，分析總結各體育總會或機構現時的管治狀況及問題，提出建議及改善方案，及編訂報告書提交予政府考慮。