審計報告｜空手道總會利益衝突選拔不公曾遭停會籍　冀訂機制抽查

空手道總會於2018年時，被指運動員選拔不公及行政混亂，一度被港協暨奧委會暫停其會員資格，去年9月獲暫時恢復會員資格1 年。 今日（29日）發表的《審計報告》提及，過去數年間，港協暨奧委會接獲107宗針對空手道總會的投訴。審計署認為，港協暨奧委會在尊重體育總會自主權和獨立性外，包括定期提醒體育總會會員遵行規定、填寫周年自我評估表格並提交港協暨奧委會以作評核，以及抽查體育總會會員有否遵行規定。

2018年，多名運動員早前召開記者會，質疑奧委會放生空總。（資料圖片／梁煒陽攝）

空總行政失當、利益衝突、選拔不公

於2018年，港協暨奧委會早前收到多宗投訴，指空手道總會行政失當及選拔不公，包括有運動員指控總在選拔賽中允許「師父畀分徒弟」，選拔時又未有公布運動員的分數，未能讓運動員得知有否評分不公，空總亦忽略外面其他賽事的成績。港協暨奧委會於2018年6月8日召開會員大會，以超過九成票數，大比數通過暫停空手道總會的會員資格。空手道總會及後回應指，對於港協暨奧委會的決定感到非常失望，形容是「空手道在香港的發展將面臨一大倒退，最大的輸家將會是運動員。」

最新一份《審計報告》指出，2016至2019年期間，港協暨奧委會接獲107宗針對某體育總會的投訴，比對資料，報告提及的是空手道總會。內容關乎行政失當、缺乏申報利益衝突的程序、選拔運動員參加體育比賽的過程混亂或不公，以及運動員遴選不透明。2018 年6 月，港協暨奧委會在會員大會上通過特別議案，根據其《章程細則》，暫停空總的會員資格。

港協暨奧委會於去年9月，批准空總由去年10月1日起暫時恢復會員資格，為期1年。在暫時恢復會員資格期間，由港協暨奧委會提名的2名人士以觀察員的身分，列席空總的所有會議，並出席其所有活動，作為空總的執委會與港協暨奧委會之間的溝通渠道。如該兩名代表認為空總的執委會有任何不當行為，便會盡快向港協暨奧委會匯報。

《審計報告》指，港協暨奧委會的體育總會會員雖應遵行《奧林匹克憲章》、國際奧委會《倫理規範》和港協暨奧委會《章程細則》的規定，但並沒有機制確保會員遵守該等規定。根據《奧林匹克憲章》，港協暨奧委會擁有完全自主權，包括處理會員事務的完全酌情權。

審計署認為，港協暨奧委會在尊重體育總會自主權和獨立性外，亦需探討設立機制以評估體育總會會員遵行規定的好處。署方認為，該機制下可考慮的措施，包括定期提醒體育總會會員遵行規定、填寫周年自我評估表格並提交港協暨奧委會以作評核，以及抽查體育總會會員有否遵行規定。

港協暨奧委會回應指，同意審計署的建議，隨着2020至2021年度《政府財政預算案》公布會於未來4年增加資助額，港協暨奧委會承諾分配新資源以檢討體育總會的機構管治，包括但不限於檢視其章程細則、執行委員會的組成、選舉機制、財務報告和遵行審計規定的情況等。