時昌迷你倉大火死因｜肇事工廈剛完成年檢　消防設施全符合要求

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（10日）踏入第九天，恒隆保安主任供稱恒隆每一年均會進行一次火警演習，惟時昌作為大廈的主要租客在6年間不曾參與過演習。另涉案大廈在案發前一個月，剛剛完成年檢，所有消防設施均符合要求。



九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被火救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

正常程序由當事人通知保安報警

當時在淘大工業大廈擔任保安的袁志強繼續作供指，他在入職時曾接受火災培訓，其中提到若遇上火警應先嘗試救火，如未能成功撲熄則須即時報警及打響警鐘。案發當日，由於袁只見到有煙，並沒有見到火，所以才沒有即時報警。另袁指按正常程序，應該先由當事人通知保安，再由保安報警。惟當日袁問時昌職員是否要幫忙時，對方回應：「唔洗啦，我會自行處理。」

恒隆保安主任陳滿根稱，肇事工廈事前一個月曾作安檢，全部消防設施合格，印象中時昌從未出席焇防演習。(劉安琪攝)

保安主全天井看到霧煙報警

時任恒隆保安主任陳滿根供稱，他的工作內容主要為客戶服務、物業管理及保安。案發當日約早上10時55分，他收到淘大商場控制中心的同事通知指工業村發生火警。陳聽罷立刻跑往工業村，並致電給保安袁志強了解情況，他問袁有沒有報警，袁回答沒有並稱：「時昌個邊話佢地搞得掂。」

陳在約3分鐘後到達工業村地下，從天井望上3樓發現有煙，便立刻報警及打電話通知淘大的物業經理。消防員數分鐘後到場，陳帶他們上樓巡視，並打爆火警鐘玻璃，以發出警報。

印象中時昌從未參與過火警演習

陳續指，恒隆每年都進行一次火警演習，會預先1個月通知租客，租客可自行決定是否參與，印象中時昌在6年間從未參與過火警演習。另被問及為何當時會選擇報警，陳則稱因為見到煙，謂：「我唔理大小火啦，總之有煙攻出黎，我就報警啦。」

怡華消防工程經理黎文中則指，怡華專業工程有限公司於1973年建立，屬註冊消防設備承辦商，他為創辦人之一。怡華在2005至2016年間，一直為淘大工業村進行年檢。若大廈通過年檢，怡華將會向大廈發出消防裝置及設備證書給消防局及恒隆。

事發前一個月消防設備全部合格

黎續指，建築圖則規定了淘大工業村每一層必須配備的消防裝備數量及其位置，包括消防喉轆、火警警報啟動掣及警鐘各4個，及3個泡沫型滅火筒。而在火災前一個月，即2016年5月21日，淘大工業村剛獲怡華發出消防裝置及設備證書，以示消防設備全部合格。

研訊明續，將傳召消防員出庭作供。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)