時昌迷你倉死因｜保安員見倉漆黑一片　問要否幫忙職員說：唔使啦

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，死因就兩人的死作研訊，今（10日）傳召淘大工業大廈保安員作供，他稱當日聞到燒焦味道，在3樓特別濃烈，他到該層查看時，見迷你倉漆黑一片，他曾問在內的職員是否要幫忙，對方卻稱：「自己會處理，唔使啦。」他認為對方似是：「唔想我知道佢哋內部發生咩事。」



此外，昨日開始作供的工程公司老闆今亦繼續作供，有大律師質疑他因知道涉案大火與冷氣機有關，故在庭上改稱其公司不涉昌的冷氣工，認證人否認並說：「如果係我裝既，我唔怕認！」



一名冷氣師傅則供稱，2016年3月，即案發前3個月，他曾為該迷你倉換上一部冷氣舊機。



九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被火救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

淘大工業大廈保安員袁志強供稱，他稱當日聞到燒焦味道，似是來自3樓便到該層查查見，見迷你倉內漆黑一片，他曾問在內的職員是否要幫忙，對方卻稱：「自己會處理，唔使啦。」(余俊亮攝)

初時以為大廈煮食的油煙味

淘大工業大廈保安員袁志強供稱，他日常主要工作是巡樓及操作升降機。案發當日上午10時30分，他正在升降機內協助客人上下樓，期間聞到一陣燒焦的味道，初時以為只是附近大廈煮食的油煙味。其後他乘升降機逐層觀察，發現3樓的燒焦味特別濃烈。

保安主管告知已報警

及至10時50分，他在6樓見到時昌的維修工鍾國成，遂建議一起到3樓看看燒焦味的來源。他們一到3樓便看見時昌的職員黃家晉及宋國光，當時袁從升降機內望向倉內，只見到漆黑一片。袁遂問他們是否需要幫助，惟他們表示：「自己會處理，唔洗啦。」袁當下認為：「（他們）唔想我知道佢哋內部發生咩事，佢哋會自行處理。」他們隨後嘗試進入倉內，但因太大煙未能成功，袁見狀致電恒隆的控制中心告知事件，並到各樓層通知所有人疏散。當他重新回到1樓時，恆隆保安主管陳滿根已到場並表示已報警。

泰發工程有限公司老闆王岱否認因知道涉案大火與冷氣機有關，才在庭上改口供稱其公司不涉冷氣安裝工程。(劉安琪攝)

工程公司老闆口供未提迷你倉專家

昨日已開始作供的泰發工程有限公司老闆王岱，今繼續接受盤問。消防處的代表大律師問到，王昨不斷強調的「迷你倉專家」，但王在案發後不久所錄取的口供，卻從未提及該名專家。王稱這是因為沒人問起。另被問及有否見過專家批示的圖則，王指專家只是提供意見，並非真的由專家設計。而且，當時一開始便有初步的圖則，只是不清楚由誰提供。

王昨亦提及在迷你倉建成後，他曾經在迷你倉的3樓見過消防員巡查，他們當時身穿正常的消防服裝，最後只是要求將後樓梯的雜物清走。王同意裝修工程的安全問題非其負責範疇，又指時昌老闆時景恒會找專業人士指導，但強調：「當然有啲好唔合理既，我地都會出聲。」

家屬律師質疑王庭上改口供

代表死者張耀升的大律師曾藹琪其後質酸，王在錄取口供後才得知涉案大火有可能與冷氣有關，所以幾年後突然改口供，在庭上很肯定地表示其公司沒有幫涉案大廈裝冷氣機。王表示，他從不知道大火與冷氣有關，並稱：「百分百肯定唔係我裝，因為當時未興冷氣倉」，又強調：「如果係我裝既，我唔怕認！」

冷氣水電工程師傅楊振杰稱2016年3月曾在涉案迷你倉裝上一部冷氣舊機。(余俊亮攝)

火警前3個月換上一部冷氣舊機

德輝冷氣水電工程師傅楊振杰供稱，德輝自2014年起為時昌維修及安裝冷氣，當時發現3樓倉內有兩部冷氣有機件故障，遂將其更換成牌子「美的」的分體式冷氣機。及至2016年3月，3樓倉內一部「樂聲牌」的室內冷氣機的電路版損壞，楊遂將其換成另一部「日立牌」的舊機。

楊續指，冷氣若長時間運行會有過熱問題，正常應每連續運行十多個小時便需休息1至2個小時。而他早前為涉案樓層的更換的「美的牌」冷氣機設有保護裝置，如果發生過熱會自行停止運作。楊另指在大火前兩年，時昌的冷氣機不曾因過熱或漏電問題而需維修。

租客稱好少在倉內見到其他人

迷你倉租客劉錦倫供稱，他自2010年起租用3樓的一個迷你倉放置衣物及攝影器材。他於案發當日早上9時45分有到過迷你倉，當時沒有發現任何異常。提及倉內每道門均是向外開，劉曾否試過因多道門均打開而阻礙其行走，劉笑指：「我租咗迷你倉消防員死因段時間，但唔知佢係唔係生意唔好，都好少見到有其他人喺度…」。

案件周一續審。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職，各名主要證人供詞。(詳看下圖)