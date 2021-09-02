乳癌篩查先導計畫下周一正式展開　為期2年

政府公布，乳癌篩查先導計畫將於下周一（6日）正式展開，為期兩年，為合資格婦女進行乳癌篩查，目的是未出現任何乳癌症狀前，及早發現患上乳癌的婦女，以便盡早治療，避免癌症惡化。



食物及衞生局局長陳肇始教授早前到訪衞生署轄下的藍田婦女健康中心，了解該中心就先導計劃的準備情況。（政府新聞處）

專家：44至69歲婦女若有風險因素 可兩年接受一次乳房X光造影檢查

政府於2020年的《施政報告》公布，會根據癌症事務統籌委員會轄下癌症預防及普查專家工作小組的修訂建議，採用風險為本方式進行乳癌篩查。專家工作小組基於現有證據，以及香港大學於2019完成、就本地婦女罹患乳癌的相關風險因素的研究結果而修訂建議。

根據專家工作小組的最新建議，44至69歲的婦女如有某些組合的個人化乳癌風險因素，而令她們罹患乳癌的風險增加，可考慮每兩年接受一次乳房X光造影檢查。由香港大學所開發的乳癌風險評估工具已上載「癌症網上資源中心」。

物及衞生局局長陳肇始教授早前到訪衞生署轄下的藍田婦女健康中心，了解該中心就先導計劃的準備情況。（政府新聞處）

衞生署3間婦女健康中心加入先導計劃

在先導計畫初期，衞生署在轄下的3間婦女健康中心透過使用個人化乳癌風險評估工具，為參與婦女健康服務的合資格婦女評估她們罹患乳癌的風險，並適當地為她們提供乳癌篩查服務。參與婦女健康服務的婦女須繳付310元年費，而合資格接受乳房X光造影檢查的婦女每次須繳付225元。如有需要，她們亦可獲安排接受輔助性的超聲波乳房檢查。

衞生署會為領取綜合社會保障援助、受惠於公立醫院及診所醫療費用減免機制，及長者院舍住宿照顧服務券試驗計畫下領取級別0院舍券的人士免去服務費用。

香港乳癌基金會歡迎政府計劃 倡議盡早推行全民乳癌篩查

香港乳癌基金會歡迎政府推出計劃，措施有助及早發現未有病徵出現的乳癌，對於減低乳癌在本地社區的威脅，是重大里程碑。基金會主席霍何綺華指，可提高公眾對乳健的認知。

基金會指，一直提倡「及早發現，治療關鍵」。適時的診斷與治療對婦女有莫大裨益。基金會認為政府展開乳癌篩查先導計劃，為乳癌防治邁出第一步，並應盡早推行全民乳癌篩查。