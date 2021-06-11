政府為44至69歲女士篩查乳癌　費用索逾500元　議員促六旬婦免費

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-11 17:24

乳癌排女性十大常見癌症之首，政府今年第四季開始，會為44至69歲提供兩年乳癌篩查服務，參加者要交310元年費、每次乳房X光造影檢查亦要付225元。有立法會議員表示，檢查要收費會打擊女士參加意欲，促請當局為60歲或以上女士免費檢查。

衞生署計劃，今年第四季開始為44至69歲合資格婦女，提供為期兩年的乳癌篩查服務先導計劃，計劃初期當局會透過轄下提供婦女健康服務的三間婦女健康中心和十間母嬰健康院分階段為她們做乳癌篩查，參與者須付310元年費，接受乳房X光造影檢查就要付225元。

立法會衞生事務委員會成員梁志祥表示，退休婦人難以負擔有關費用，建議當局簡化程序，60歲或以上女士只須申報資產但毋須審查下，都可獲免費檢查。食物及衞生局副局長徐德義回應稱，有待計劃推出後再評估反應，而有經濟困難人士例如領取綜援者亦可免費。

梁志祥建議，當局為60歲或以上的婦女提供免費乳癌檢查。（資料圖片／盧翊銘攝）

委員會主席葛珮帆提出，乳癌篩查已發展至3D立體技術，詢問當局會否取代2D平面技術，以減輕婦女檢查時痛楚，以及提高檢查成效。衞生署非傳染病處主任何家慧稱，立體技術屬新發展，可減輕檢查者痛楚、亦降低假陽性機會，但對並非懷疑有病的婦女，未有證據證明較平面技術有成效，而且立體技術成本較高、醫生須花更長時間檢查X光片，亦會拖低成本效益。

葛珮帆又提到，政府為年幼女生注射子宮頸癌疫苗，亦應考慮為男生接種。何家慧同意為男生打針能推高整體人口免疫比例，可以保護男生有性器官的癌症，但外國經驗反映，為女生接種的成本效益較為男生打針高，未來會再檢討並參考外國做法。