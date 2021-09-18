22歲新紮女警兩度投考　盼社會事件後助維持香港穩定

香港警察學院今天（18日）舉行結業典禮暨閱操儀式，共有146名見習督察和學警結業。

22歲的新紮女警蒙凱榆為第二次投考警隊，她稱一心想加入警隊貢獻社會，於發生社會事件後令她更想協助維持本港社會穩定。她指獲家人支持加入警隊，不過有朋友「不了解、不認識警隊工作，」希望透過自己分享令他們更清楚警察工作。

至於加入警隊10年的石軒任，獲晉升為督察，過往為軍裝巡邏小隊。他認為國安法有助維持社會穩定，日後會根據法例執法。



獲獎督察石軒任（左）及獲獎警員蒙凱榆（右）。（黃寶瑩攝）

結業警員蒙凱榆獲頒薜富盃、銀笛及警務處處長學業成績優異證書，現年22歲。她於2016年完成中六課程後首次投考警隊，惟不成功。其後曾轉任文職工作，不過由於工作缺乏滿足感，於去年再次投考警察，最終成功獲取錄。

蒙凱榆獲頒薜富盃、銀笛及警務處處長學業成績優異證書，現年22歲。（黃寶瑩攝）

朋友不了解及不認識警察工作

她稱，於發生社會事件前已一心希望加入警隊，認為警察工作多元化，可發揮自己所長。而於近年的社會事件後，希望貢獻自己，協助維持香港成為穩定社會。她稱獲得家人支持，不過有朋友不了解及不認識警察工作，因此會產生疑問，希望日後透過自身工作分享令他們認識更多。

加入警隊10年的石軒任獲頒施禮榮盾及榮譽警棍。（黃寶瑩攝）

現年35歲的石軒任由督察班畢業，獲頒施禮榮盾及榮譽警棍。他於10年前加入警隊任職軍裝警員，過往曾經任職會計。他稱，於任職警員期間主要處理日常警務工作，拘捕賊人為社會作出貢獻，工作有意義。

他形容自己幸運，因獲家人支持成為警員，雖然有朋友有不同意見，他們會避免談論政治或工作上的議題。他稱，國安法有助穩定社會，日後會根據法例執法。

▼9月18日，香港警察學院結業會操情況▼

