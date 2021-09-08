「豬隊友」毒販睡覺時誤撥報警電話　警察到場意外將毒窩一網打盡

一名德國毒販不小心睡着後，竟意外壓到手機並撥出報警電話，警方出於謹慎隨後到場了解情況，最終在陰錯陽差之下將毒窩「一網打盡」。



《每日郵報》報道，4日凌晨1點左右報警專線接線員接到電話時，對方始終不說話，只傳來陣陣打呼聲和呼吸聲，但出於無法立即了解並排除緊急情況的前提下，仍派遣警員前往科隆以東約30英里的瓦爾德布勒爾（Waldbröl）鎮了解情形。

據悉，不小心撥出電話的男子現年23歲，警方到場時是他21歲的室友驚訝地應門，開門後隨即一股濃烈的大麻氣味衝出，警察發現撥號男子在沙發上睡着了，醒來時更完全不知道為什麼會有警察站在他面前。

他堅稱直到自己檢查通話記錄才發現他實際上已經多次撥打緊急電話，但為時已晚，警方隨即對該建築物進行搜查，不僅發現大麻，還發現了大量其他毒品和用具，包括搖頭丸、可卡因、安非他命、體重秤和現金等。警方發言人表示此次發現「這不是一個小數目」，同時屋內兩人都涉嫌進行毒品交易，此前也曾因販毒被捕，目前正面臨刑事訴訟。

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