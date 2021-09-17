專科醫生︰青少年只打1針復必泰合理　心肌炎倘致心損壞須跟進5年

港府專家顧問發現，香港青少年打針後出現心肌炎或心包炎情況，比原預計程度高，故更新建議，12至17歲青少年只打一針復必泰。

心臟科專科醫生陳鑑添接受商台節目訪問時指出，不同心肌炎患者病情相距大，可嚴重至須入深切治療部。若市民打針後，氣喘、心悸須盡快求醫，即使康復出院亦要休息3至6個月，維持運動及健康飲食，並回院檢查。萬一出現心臟損壞或心率不正常，外國做法至少須跟進5年，本港兒童醫院將就有關個案作長遠跟進。



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衞生防護中心專家委員會前日（15日）公布，發現青少年打針後出現心肌炎或心包炎比率，由起初的0.005%大升近兩倍至0.02%，八成個案集中在接種復必泰新冠疫苗第二針後，建議跟隨挪威及英國，12至17歲青少年只打一針。教育局昨日（16日 ）隨即更新全日面授要求，12至17歲學生打一針即符合面授要求。

心臟科專科醫生陳鑑添今日（17日）在商台節目說，一般是心臟肌肉發炎才會出現心肌炎，香港最常見心肌炎病因是病毒感染，並非十分常見，但未至罕見。公立醫院心臟科平均每周都有一至兩宗，如腸病毒中的克沙其病毒B、流感等亦有機會引致心肌炎。

接種復必泰後出現心肌炎個案 病因未完全清晰

陳鑑添說，是次接種復必泰後出現心肌炎的年輕男子個案，病因並未百分百清晰，估計是mRNA疫苗引發免疫系統的免疫反應，致心肌發炎，屬歐洲藥品管理局列明的副作用之一。

惟本港年輕男子打針後出現心肌炎比率較美國高，且逾八成人是打完第二針後心肌炎，中位數是打第二針後兩日，或與年輕人免疫系統活躍有關。他認為，現時本港疫情穩定，本地零確診，非高風隊地區，專家參考本地情況及案例後建議12至17歲人士改為打一針，是相當合理合情做法。

打針後若氣喘、心悸須求醫

陳鑑添提醒，接種疫苗後需留意身體健康，萬一出現氣喘、心悸等須盡快求醫檢查，因心肌炎患者可嚴重至需要入深切治療部；他補充，病人有機會病況輕微，不用入院已可康復，大多人康復後無嚴重後遺症，只需3至6個月內多休息、做運動及維持健康飲食，只是必須回院進行檢查。

惟患者萬一發現心臟損壞或心率不正常，外國做法至少須跟進5年，因現時全球未有此方面數據，本港的兒童醫院將就有關個案作長遠跟進。