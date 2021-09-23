回歸25年｜紫荊文化開拍《守城者》致敬港警　擬明年6月播出

中央在港組建的文化央企「紫荊文化集團」昨日（22日）公布，將開拍兩部慶祝「香港回歸 25 年」的電視劇，包括《守城者》和《獅子山下．情》。據介紹，《守城者》題材為香港警察，以家國情懷為主線，從而宣傳「愛國者治港」原則。該劇由《怒火街頭》導演蘇萬聰及《老表，你好嘢》編劇馬焱等合作，內地演員曾舜晞將飾演劇中一名警察。籌備開拍初期獲中聯辦及警隊協助，曾探訪數十名警員，劇組將於11月開機，計劃於明年6月在內地和香港同步播出。



中央在港組建的文化央企「紫荊文化集團」昨日（22日）公布，將開拍兩部慶祝「香港回歸 25 年」的電視劇，包括《守城者》。（微博圖片）

據紫荊文化集團公布，劇集《守城者》將於11月開機，故事會根據真實案件改編，圍繞西九龍分區衝鋒隊5名警員，以他們的個人成長、家國情懷為主線，宣傳「愛國者治港」原則，講述香港警察背靠國家、心繫香港，以專業精神恪盡職守，形容是「一個個感人至深的英雄故事」。

該劇由蘇萬聰擔任導演，他過往執導作品包括《潛行狙擊》、《使徒行者2》、《鐵探》、《警界線》等。編劇由馬焱、陳文強出任，分別代表作有《老表，你好嘢！》、女人四十》。內地演員曾舜晞將主演，飾演父殉職的「警二代」。

▼警方製作的宣傳片《守城》今年初推出▼



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《獅子山下·情》講兩代人奮鬥史 最終融入大灣區

另一套慶回歸獻禮劇集《獅子山下·情》，故事圍繞一間茶餐廳的兩代人奮鬥史，經歷回歸、金融風暴、沙士疫情、金融海嘯等，見證「東方之珠」回歸後走向繁榮安定，最終融入大灣區。該劇現正籌拍中，由李國立、陳寶華、吳錦源等香港金牌監製、編劇和導演擔任主創，預計明年在騰訊視頻及電視台黃金時段播出。