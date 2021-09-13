金融界選委促發展金融科技　陳家強：為全大灣區居民服務

經選舉改制後的首場選舉委員會下周日（19日）舉行，17位已當選的金融界選委今日（13日）與財經事務及庫務局舉行座談會。多名各選委分享對本港未來金融發展的看法，有人建議進一步研究金融科技、融入國家發展，強調要培育相關專才，善用大灣區、跨境理財為本港帶來的機會。



財經事務及庫務局前局長、匯立銀行（WeLab Bank) 董事局主席陳家強表示，需要思考如何向區內人民提供香港服務，業界對此責無旁貸。



17位已妥為當選的金融界選委今日與財經事務及庫務局共同舉行座談會。（鄭子峰攝）

前財經事務及庫務局局長、匯立銀行（WeLab Bank) 董事局主席陳家強表示，將需要思考如何向區內人民提供香港服務，強調他們業界責無旁貸。（鄭子峰攝）

陳家強：應以服務全大灣區居民為目標

陳家強表示，在完善選舉制度的大前提下，選委會角色重要，有助香港走向正軌。他提到，匯立銀行是數碼銀行，希望發展金融科技，亦認為有需要參與大灣區建設。他指大灣區對香港是大機會，亦是大挑戰，例如融入大灣區建設，需思考如何向區內人民提供香港服務，以服務全大灣區的居民為目標，特別金融科技發展方面需要大市場，而香港市場太小。

匯豐銀行亞太區行政總裁廖宜建指。大灣區、十四五規劃強調強化本港國際金融中心、人民幣離岸中心等功能，認為大灣區至關重要。（鄭子峰攝）

匯豐銀行亞太區行政總裁廖宜建指，香港多年來扮演內地與世界的橋樑，有獨特地位，不易被取代或弱化。他提到大灣區、「十四五」規劃強化本港國際金融中心、人民幣離岸中心等功能，認為大灣區至關重要，指灣區內對金融服務需求大，同時亞洲的市場過去一直提升，強調本港在綠色金融發展必須走在最前面。

恒生銀行行政總裁施穎茵表示，香港可為大灣區公司提供融資等服務，又指大灣區跨境市場通將令更多產品產生，有條件及能力提供更多人民幣計價的工具，令人民幣持續性再提高。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋。 （鄭子峰攝）

綠色金融發展為未來方向 重視新興人才培訓

東亞銀行聯席行政總裁李民橋指，綠色金融發展潛力龐大，希望在再生能源、綠色建築等低排項目發展，建議政府推政策，鼓勵內地綠色企業來港上市，並支持專業界為這些公司提供服務，或以優惠價格來港。

亞洲金融集團總裁陳智文指，隨中美關係緊張，不少公司需要撤離美國市場，轉到香港上市，強調應以高標準把關，以免有問題公司加入，確保投資者信心。他指本港有不少金融專才，認為政府需要加強培養熟悉內地的人才，亦可考慮以基金、獎學金方式，推動大學有關金融科技、法律等人才培育。

交通銀行副行政總裁葉子建指，十四五規模中的外循環正是香港的優勢指，香港過去國際金融中心地位有賴外資、中資，金融機構除分享發展紅利，亦要思考社會責任。（鄭子峰攝）

交行葉子建倡政府私有化八達通

交通銀行副行政總裁葉子建指，「一國兩制」中的「兩制」是香港金融中心的基本，大家需要思考如何善用。他提到，「十四五」規劃中的「外循環」，正是香港優勢，指香港過去國際金融中心地位有賴外資、中資，金融機構除了分享發展紅利，亦要思考社會責任。

他舉出本港正、反例子，提到FPS（轉數快）在政府推動下，一年內完成推動，相當正面；反之，八達通1997年推出時是全世界最先進的支付手段，卻因為政府的限制發展緩慢，持有八達通的兩鐵沒有思考如何發展，建議政府考慮將八達通私有化，結合FPS組成強大的支付工具。