金融界選委促發展金融科技　陳家強：為全大灣區居民服務

經選舉改制後的首場選舉委員會下周日（19日）舉行，17位已當選的金融界選委今日（13日）與財經事務及庫務局舉行座談會。多名各選委分享對本港未來金融發展的看法，有人建議進一步研究金融科技、融入國家發展，強調要培育相關專才，善用大灣區、跨境理財為本港帶來的機會。
財經事務及庫務局前局長、匯立銀行（WeLab Bank) 董事局主席陳家強表示，需要思考如何向區內人民提供香港服務，業界對此責無旁貸。
陳家強：應以服務全大灣區居民為目標
陳家強表示，在完善選舉制度的大前提下，選委會角色重要，有助香港走向正軌。他提到，匯立銀行是數碼銀行，希望發展金融科技，亦認為有需要參與大灣區建設。他指大灣區對香港是大機會，亦是大挑戰，例如融入大灣區建設，需思考如何向區內人民提供香港服務，以服務全大灣區的居民為目標，特別金融科技發展方面需要大市場，而香港市場太小。
匯豐銀行亞太區行政總裁廖宜建指，香港多年來扮演內地與世界的橋樑，有獨特地位，不易被取代或弱化。他提到大灣區、「十四五」規劃強化本港國際金融中心、人民幣離岸中心等功能，認為大灣區至關重要，指灣區內對金融服務需求大，同時亞洲的市場過去一直提升，強調本港在綠色金融發展必須走在最前面。
恒生銀行行政總裁施穎茵表示，香港可為大灣區公司提供融資等服務，又指大灣區跨境市場通將令更多產品產生，有條件及能力提供更多人民幣計價的工具，令人民幣持續性再提高。
綠色金融發展為未來方向 重視新興人才培訓
東亞銀行聯席行政總裁李民橋指，綠色金融發展潛力龐大，希望在再生能源、綠色建築等低排項目發展，建議政府推政策，鼓勵內地綠色企業來港上市，並支持專業界為這些公司提供服務，或以優惠價格來港。
亞洲金融集團總裁陳智文指，隨中美關係緊張，不少公司需要撤離美國市場，轉到香港上市，強調應以高標準把關，以免有問題公司加入，確保投資者信心。他指本港有不少金融專才，認為政府需要加強培養熟悉內地的人才，亦可考慮以基金、獎學金方式，推動大學有關金融科技、法律等人才培育。
交行葉子建倡政府私有化八達通
交通銀行副行政總裁葉子建指，「一國兩制」中的「兩制」是香港金融中心的基本，大家需要思考如何善用。他提到，「十四五」規劃中的「外循環」，正是香港優勢，指香港過去國際金融中心地位有賴外資、中資，金融機構除了分享發展紅利，亦要思考社會責任。
他舉出本港正、反例子，提到FPS（轉數快）在政府推動下，一年內完成推動，相當正面；反之，八達通1997年推出時是全世界最先進的支付手段，卻因為政府的限制發展緩慢，持有八達通的兩鐵沒有思考如何發展，建議政府考慮將八達通私有化，結合FPS組成強大的支付工具。