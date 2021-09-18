被問有否查職工盟　蕭澤頤：有無違法心中有數　轟記協選擇性失聰

支聯會、職工盟及記協連日被保安局局長鄧炳強，以及建制媒體點名批評。警務處處長蕭澤頤今（18日）出席警察學院結業會操後見傳媒，再向多個團體連番發炮。被問到職工盟亦否涉違法，蕭不點名指，任何人或團體有否違法，「佢哋自己心中有數，要預期我哋（警察）隨時會去搵佢哋」。他又不點名斥支聯會，公然宣稱沒有違法，是「自圓其說、自我催眠」，不遵從要交出資料，更到警總做「抗爭騷」。

最後他點名記協，公開質疑對方專業性。被問到記協是否曾涉違法行為時，蕭澤頤沒有正面回應，批評記協「政治淩駕專業」，。



蕭澤頤表示，「專業記者」絕對值得尊重，「我自己本人多年來亦認識好多專業傳媒工作者」，但批評記協於「好多情況下」能否做好專業「大家心中有數」。蕭澤頤又以「13 歲小朋友」是否為專業記者作討論，「記協係咪應該出嚟關顧…...instead 記協反而去倡議人人可以做記者」，並質疑記協是否專業協會「大家心中有數」。

蕭續指，其「心中條數」是任何人犯法都會追究。他稱，近兩年有很多團體「借助呢啲機會」，危害國家安全，影響香港治案，會向這些人或團體作出處理。

指控記協對意見不同傳媒「選擇性失聰」

惟記協早前已公開回應，並無倡議「人人可以做記者」，蕭澤頤被記者問到，是否與記協有誤會時，蕭稱，只願與「專業的記者」溝通，至於有否誤會，「相信大家眼睛係雪亮」。他又指控記協對不同意見傳媒機構，有記者被欺負甚至毆打都「選擇性失聰」，「記協都無出嚟作出一點聲」。

記協主席陳朗昇日前已回應，基本法訂明港人享有新聞自由，市民在街上拍攝記錄並發表是合法和受保障。

未正面回應有否查職工盟

至於昨日即將解散的職工盟，蕭澤頤被問到警方有否就職工盟展開調查，他沒有正面回應，僅指任何團體有可能違國安法都一定追究，「一啲人或者團體有冇違法，佢哋自己心中有數，要預期我哋隨時會去搵佢哋。」

不點名斥支聯會做「抗爭騷」

蕭又再不點名批評支聯會，指公然宣稱沒有違法，只是「自圓其說、自我催眠」，不遵從要交出資料，更到警總做「抗爭騷」，「只會令我哋更加快將佢拘捕」。他認為不願交資料的「唯一可能性」，是怕警方會以更嚴重罪行檢控。

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支聯會前晚亦按警方要求刪去六四民運歷史檔案及多年六四集會紀錄的支聯會網站、facebook專頁、YouTube頻道等電子平台。蕭澤頤指，支聯會公開國安處信件有可能違法，但不透露網頁有何內容違法，指法例給予警方權力要求任何危害國家安全資料立即下架，強調是「陽光底下執法」。