記協列八聲明反擊蕭澤頤選擇性失聰論　形容無稽之談不會忽然鏗鏘

警務處處長蕭澤頤今（18日）出席警察學院結業會操後見傳媒時，點名香港記者協會，指曾有於不同意見傳媒的工作的記者，被欺負甚至毆打亦「選擇性失聰」，「記協都無出嚟作出一點聲」。
香港記者協會隨即發聲明回應，列出8份記協過去曾為不同光譜傳媒記者，面對被針對、襲擊及辦公室被破壞時發出的聲明，力證曾為不同媒體發聲，反駁蕭澤頤的「選擇性失聰論」。記協強調人貴在自重，盼官員細思。
記協就警務處處長蕭澤頤對記協的批評做出回應，聲明指出，蕭的評論內容與保安局局長鄧炳強，數日前的言論幾近同出一轍，早前已做過回應。協會重申，「無稽之談，不會因反覆背誦而忽然鏗鏘」。可惜的是，官員似乎不解此理，一而貫之無視回應，仿若選擇性失聰下重彈舊調。人貴在自重，盼各官員細思。
記協︰無稽之談，不會因反覆背誦而忽然鏗鏘
記協並列出8條過去就不同光譜傳媒記者被襲擊、暴力對待，以及有傳媒辦公室遭破壞時，記協做出的回應，當中包括2019年10月13日《大公報》辦公舊址被針對破壞、同年8月14日有《中通社》記者被圍困、搜身時的回應。
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記協表示，當今世代資訊流通，官員只要善用各搜索網站，並不難找到相關資料，過去協會就新聞界權益發出的聲明，涉及的事件及媒體一覽便明。
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