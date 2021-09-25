陳茂波：人才是創科發展的關鍵　政府會繼續吸引、培育和挽留人才

財政司司長陳茂波今天(25日)出席「香港科技界慶祝中華人民共和國成立72週年科技論壇」，致辭時指，人才是創科發展的關鍵，特區政府會繼續透過一系列措施來吸引、培育和挽留人才，多管齊下壯大創科人才庫。



陳茂波。（資料圖片／余俊亮攝）

陳茂波表示，國家一直重視科技發展，今年發布的「十四五」規劃更強調科技自立自強的重要，而中央的惠港科技政策，例如在《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心；把河套深港科技創新合作區列為大灣區四個重大合作平台之一；最近又出台了《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，都是旨在促進兩地創科資源要素的跨境流通，包括人員、物資、資金和資訊，發揮好香港「一國兩制」的獨特優勢。

港府於過去四年，投放了超過1,100億元落實多個項目，陳茂波稱，從八大政策方向推動創科發展，包括增加研發資源、匯聚科技人才、提供創投資金、提供科研基建、開放政府數據、改變政府採購方法和加強科普教育和檢視現行法規等。他再次提到政府投放了100億元在香港科學園設立的首兩個創新香港研發平台，分別專注在人工智能及醫療科技，獲選的27間研發中心已經陸續啓動。

他強調，人才是創科發展的關鍵，特區政府會繼續透過一系列措施來吸引、培育和挽留人才，多管齊下壯大創科人才庫，配合國家發展大局。