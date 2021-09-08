民建聯倡工貿署改由創科管轄　舉辦論壇推再工業化邀財爺主講

中央繼早前派宣講團來港解釋「十四五」規劃後，近日先後推出橫琴粵澳合作方案及前海改革開放方案。民建聯今日（8日）宣布，將黨內的工商及專業委員會二合為一，透過整合平台推動工商專業發展。

他們建議政府仿傚做法重整架構，將工業貿易署由商務及經濟發展局，改為創新及科技局管轄，以便本港應對「工業4.0」發展。民建聯將利用平台舉辦系列論壇，首場十月初舉行，已邀得財政司司長陳茂波擔任主講嘉賓，分享綠色經濟。

民建聯期望平台有助各業界把握「十四五」規劃帶來的商機。



民建聯宣布將黨內的工商及專業委員會二合為一，透過整合平台推動工商專業發展。（李澤彤攝）

民建聯改組架構 合併工商專業委員會

該黨立法會議員陳恒鑌表示，今次合併委員會是希望增強跨階層工作，聯繫更多業界人士把握國家及大灣區發展的機會，認為前海等發展勢頭強大。他稱委員會將不時舉辦論壇，成為大灣區的平台，讓業界反映意見，亦會公開給市民及大灣區居民收看。

該黨副主席周浩鼎則指，合併是凸顯對未來發展的重視，呼應「十四五」規劃對港的定位。他稱委員會將推動政策倡議，例如工業4.0（著重互聯性、自動化、機器學習及實時數據的工業革命）的倡議，期望委員會不同界別成員有其個別範疇的擔當，日後可能由會內個別人士負責發布其研究項目。

周浩鼎建議將工貿署改為創科局轄下，令「工業4.0」發展可劃一、毋須跨部門。（李澤彤攝）

周浩鼎倡工貿署改為創科局管轄

至於會否建議政府仿傚革新，周浩鼎認為現時創新及科技局的工作受限，因為工貿署設在商務及經濟發展局轄下，令「工業4.0」的發展牽涉跨部門，倡議政府考慮將工貿署改為創科局之下。陳恒鑌則表示，民建聯下周將有政府改革的倡議，希望合併後工作更到位。

一向重視工業化的陸地表示，期望通過委員會及背後政黨、人脈關係等提出政策、影響政府，但強調希望為業界爭取合理權益。他表示，很高興今次工商專業在政黨層面有升格，期望獲得更多支持，更接近界別的需要。

成員跨專業助反映訴求 盼業界融入國家發展

合併後的委員會將由周浩鼎擔任主席、陳恒鑌任副主席，另有中華入口商會的黃英豪、律師陸地、工程師潘景和，及執業會計師余仲良等擔任成員。

黃英豪指，民建聯作為聯繫各階層的政黨，很了解大家的訴求，希望做更多的事，切實幫助界別、如中小企進入大灣區。潘景和認為前海方案對專業服務互聯互通、標準化試點示範等有幫助，期望深化與業界規則對接，讓本港專門服務進入內地增加發展機會。

黃國恩則稱，民建聯有資源、人手、網絡，以政治服務專業，會爭取權益及商機，並配合國策，協助業界融入國家發展。執業會計師余仲表示，早前政府想將會計師公會的發牌權力收回財匯局，他有就此與業界討論，期望民建聯的議員向政府反映業界的擔心。