羅致光：到校學前康復名額下學年增至1萬個　支援有特殊需要兒童

勞工及福利局局長羅致光今（26日）發表網誌指，在2021-22年度，康復及醫務社會服務經常性開支預算約107.1億元，較4年前的64.5億元增加66%。康復諮詢委員會去年向政府提交《殘疾人及康復計劃方案》，其中一個方向是提供適時及適切支援，以裝備殘疾人士應對人生歷程中各階段轉變。羅指，本屆政府積極投放資源為有特殊需要兒童提供介入支援服務，「到校學前康復服務試驗計劃」會於2022／23學年進一步增加1 000個至10 000個，由跨專業服務團隊為就讀於幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童提供到校訓練。



跨專業服務團隊提供到校訓練 為老師家長提供專業支援

羅致光稱，為支援有特殊需要的學前兒童，政府於2015年推行「到校學前康復服務試驗計劃」，由跨專業服務團隊為該些就讀於幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童提供到校訓練，並為老師、幼兒工作員和家長提供專業支援。該服務2018年10月起恆常化，服務名額由試驗計劃下的約3 000個增加至現時約9 000個，並會於2022／23學年進一步增加1 000個至10 000個。

此外，政府於2020／21學年透過獎券基金推行「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」，為正輪候兒童體能智力測驗中心評估或經該些中心評估為有邊緣成長發展問題等兒童提供早期介入服務。

羅表示，為讓被識別為有特殊需要兒童能在升讀小學後，繼續獲得適當服務，社署和教育局已於2018／19學年加強學前康復服務單位與小學之間的資料轉移機制。在機制下，正接受或輪候社署資助學前康復服務的學前兒童的評估資料及進展報告，會在新學年開始前送交有關小學，以便學校及早知悉有關學生的情況，從而為他們提供適切支援。

《殘疾人及康復計劃方案》提出殘疾人士出現高齡化問題，尤其是智障人士。羅致光指，社署就此持續推出多項措施，包括在部分社區支援及院舍服務增加言語治療服務，改善服務使用者因高齡或嚴重殘疾引致的言語和吞嚥問題，而「私家醫生外展到診計劃」且為受資助殘疾人士院舍的院友提供基礎醫療支援。

樂齡及康復創科應用基金至今共批出約3.8億元

另外，政府在2018年12月推出「樂齡及康復創科應用基金」，資助安老及康復服務單位購置或租借和試用科技產品，以助改善服務使用者的生活質素及減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力。基金至今共批出約3.8億元，資助約1 300個安老及康復服務單位購置或租用合共9 600個科技產品。

康復社會服務經常性開支預算約107.1億 較4年前增66%

羅致光稱，在2021-22年度，康復及醫務社會服務經常性開支預算約107.1億元，較4年前的64.5億元增加66%。他又盤點加強殘疾人士及其照顧者的社區支援的主要措施，包括：在2019-20年度加強殘疾人士地區支援中心的康復訓練服務，並在2021-22年度起將中心數目由現時的16間逐步增加至21間；在2018-19至2019-20年度將家長╱親屬資源中心由六間增加至現時的19間；並在其中五間中心設立少數族裔專屬單位；在2019-20年度將自閉症人士支援中心由三間增加至五間，並加強原有中心的人手。

加強17間殘疾人士社交及康樂中心在社區支援功能

另外，政府在2019-20至2020-21年度為額外約1 800名居於社區的殘疾人士提供到戶家居照顧服務，以及提升照顧服務的交通支援，並在2020年初將嚴重殘疾人士家居照顧服務擴展及中度殘疾／照顧需要的殘疾人士；自2020年11月起增撥資源加強全港17間殘疾人士社交及康樂中心在社區支援（特別是照顧者支援）方面的功能，以及在2021年向合資格的私營殘疾人士院舍購買45個指定住宿暫顧宿位。