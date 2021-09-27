理大獲撥款5500萬研抗疫　助少數族裔推高接種率減傳播

新冠疫苗接種計劃推出逾七個月，惟社會較少關注少數族裔的接種情況。理工大學學者提到，部份少數族裔的文化視輸血為入侵傷害，對疫苗接種非常卻步，而本港的疫苗資訊大部份都是中英文，令他們難以明白，即將拍片製作六種語言包括印尼語、尼泊爾語及烏爾都語等，增加他們的疫苗知識，以及研究疫苗資訊對接種取態的影響。



理工大學獲批第三輪逾5500萬元撥款。（朱海棋攝）

本港有超過58.4萬名少數族裔，佔香港人口近8%，但政府從未公佈少數族裔的接種率。理大護理學院教授梁綺雯表示，部份少數族裔的文化視輸血為入侵傷害，對疫苗更加卻步，但社會對他們接種情況不多討論，而疫苗資訊亦集中在中、英文，因此會招募30多人製作約八條影片，每段片幾分鐘，語言包括印度尼西亞語、印地語、尼泊爾語、烏爾都語、粵語及英語，「由少數族群做返演員，等佢哋參與其中」，然後再招募156名未打針的少數族裔，一半人看短片，一半人不看，了解疫苗資訊對接種意願影響。

她期望看片一組，最終有一半人願意接種疫苗。聯同另外四個研究，團隊共獲政府醫療衞生研究基金第三輪撥款2761萬元。

理大應用社會科學系教授甄秋慧團隊去年底至今年初，以電話訪問1225人，逾六成人都有意打針，超過65歲群組更達32.2%，不過半年之後跟進訪問1003人，只有23.4%人打針，原有拒絕接種的人最終有4.2%願意接種，估計跟家人及朋輩影響、年長、認為自己易受感染有關。

另外，理大康復治療科學系副系主任文偉光亦研究接觸者追蹤，會邀請中小學及安老院舍各20間，透過藍芽裝置追蹤指定人士，不過不會得悉其個人資料，期望未來再出現室內爆發時，毋須全個安老院舍都隔離，透過藍芽追蹤接觸過患者的人士，減低對院舍及院友的影響，聯同其餘四個研究，團隊獲政府批出2828萬元。

理大醫療及社會科學院院長岑浩強表示，獲得撥款是對學校科研實力的認可，「目前疫情雖然轉趨穩定，但離完全過去尚遠，層出不窮的變種病毒成了接連不斷的新威脅，預防疫症大規模爆發仍是當務之急。」

▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼

