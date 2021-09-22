移民潮｜骨幹教師離職　國安教育要人　教團倡暫緩縮班殺校3年

移民潮、疫下跨境生未能通關到港，加上香港出生率持續偏低多種夾擊下，本港中小學出現退學潮，學界面臨「縮班殺校」危機。教育局本月中按慣例抽樣到校「點人頭」後，本月內會通知學校來年的開班數目。香港教育政策關注社主席張民炳估計，學生人數必定有所下跌，但因中港未通關及移民潮未息，建議教育局暫不要「縮班殺校」，應先觀察3年，再作長遠規劃及決定。



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張民炳：教育要穩定先吸引到新人

張民炳解釋，移民潮下，學界流失不少老師，且大多屬學校骨幹，如科主任等，學界需時培訓新血，呼籲教育局先觀察3年才決定需「縮班殺校」，期間則凍結學校教職員人手：「教育要穩定，行業要可以長遠發展先吸引到新人，都要時間同機會培育新血。」

建議每校設一名國安教育主任 由資深教師統籌國安教育

他又說，學界忙於推行國民、國安教育，教育局可要求學校調配人手，每校設一名國安教育主任，由有一定資歷及經驗的老師負責統籌國安教育事宜。

調查：6成半高中生認為DSE英文課程與日常生活欠關連

另外，香港教育政策關注社和香港女教師協會上學年尾以問卷訪問1,241名來自多間中學的高中生、當中9成半人就讀中文中學。結果發現整體約6成半人認為DSE英文課程與日常生活欠足夠關連，少於3成人認為學校所學英文足以應付升學就業或社交需求，近58%受訪者同意準備文憑試是學習英文最辛苦的階段，不足14%人有意在大學修英文。

張民炳認為，DSE英文科課程「離地」及不切實際，建議教育局檢討教學語言政策，如檢視DSE課程與日常生活、未來升學就業建立有更多關連，日常學校應提倡閱讀，提升學生學習英文的興趣及信心。

（左起）周蘿茜、張民炳（鄧穎琳攝）

女教師協會倡重用舊會考英文科做法 設兩個難度等級考試

香港女教師協會主席周蘿茜則建議，教育局及學校應設立學生容易達到的目標，讓學生有信心及動力應試，包括檢視現有DSE課程，考慮重用香港中學會考英文科做法，提供兩個難度等級的英文科考試，供學生按水平選擇應考哪份試卷：「應該大膽研究英文課程，唔好只係微調優化。」她認為，學校應由初中起集中提升學生對英文的興趣，高中才備戰公開試。