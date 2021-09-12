移民潮｜保安局估算去年港人移民首選澳洲　拆解英國為何三甲不入

香港再有一波移民潮，英國內政部早前公布，今年上半年共收到64,900宗申請BNO簽證赴英居留，當中逾七成約47,300份已獲批。保安局日前（10日）回覆《香港01》，就過去五年本港移民情況，估算去年（2020年）有10,500人移居海外，首三個國家依次序分別為澳洲、美國及加拿大。

港人透過BNO「5+1」方案移居英國趨之若鶩，但為何英國卻三甲不入？事實上，保安局是根據每年市民申請「無犯罪紀錄證明書」（俗稱「良民證」）時，申報移民目的地作出推算，因此當中存有不少限制，尤其是BNO簽證申請人是毋須遞交「良民證」，自然不會納入當局估算。



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英國內政部上月公布，自今年1月底正式開放讓合資格香港人申請BNO簽證赴英居留，截至6月30日共收到64,900宗申請，共有47,300份、即73%已獲批。當中不少申請屬於家庭移民，兩個季度中，共有30,600份家庭申請，有27,400宗屬受養人／家屬（dependants），佔整體申請約42%。另外截至6月30日共批出7,400份LOTR（Leave Outside the Rules）申請。

去年10500人移居海外急增50%

根據保安局日前公布，過去五年本港移民數據，按俗稱「良民證」申請推算，去年有10,500人移居海外，較2019年急增50%，首選目的地是澳洲，其次美國，加拿大位列第三。

英國BNO簽證毋須申「良民證」

英國之所以三甲不入，按保安局解釋，由於部分國家或地區沒有要求所有簽證申請人遞交「良民證」，所以沒有納入估算之列，而英國方面早已訂明，申請文件中不包括「良民證」。

近年填報數字跌至五成

此外，保安局主要根據向香港警務處申請「良民證」作移民目的的數字，以及提交有關申請時填報的問卷調查等其他相關資料，估算港人移居外地的數字，近兩、三年填報問卷回應率由七、八成跌至五、六成，因而影響有關估算的可靠性。

而且，香港居民可為移民、海外升學、工作等不同類別的簽證，以及為申請領養小孩而申請「良民證」，因此申請「良民證」數字不等同移民數字，而取得移民簽證的香港居民亦不一定會移居有關國家或地區。

基於一國原則 移居內地台灣澳門不納估算

至於傳統受港人歡迎的台灣，保安局解釋，基於一國原則，相關估算不涵蓋移居內地、澳門及台灣，所以即使港人選擇移居台灣，相關數字亦不會納入估算範圍。