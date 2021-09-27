工聯會黃大仙辦打針活動　接揰有獎抽有福袋　200人參加

本港疫苗接種計劃踏入第七個月，惟接種數字開始陷入樽頸位。工聯會九龍東辦事處今日（27日）聯同地區組織，在黃大仙區提供疫苗接種服務，現場有醫護人員提供健康資訊，注射疫苗後亦可參加大抽獎、領取福袋，有近200人參加。有到場接種疫苗的95歲長者指，一直有意接種疫苗，惟接種中心地點太遠：「要出去出面無謂啦，出去麻煩，呢度方便，唔擔心副作用。」



▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

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黃夏蕙分享打針經驗 有長者誤以為是打流感針

活動由工聯會黃大仙地區服務處、黃大仙協群婦女會及彩雲媽咪會主辦，藝人劉錫賢、黃夏蕙等現身支持，公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始亦到場致辭及視察活動。在場職員向參加者派籌，有參加長者在接種前，一度誤以為今日是打流感針。

聶德權：長者接種率仍偏低

聶德權稱，目前超過400萬人已打兩針，但長者接種率仍偏低，政府會繼續努力加強解說，釋除市民疑慮。工聯會九龍東總幹事鄧家彪則表示，長者接種率偏低，主要是擔心副作用，故是次活動邀請醫生駐場，為長者進行接種前的講座及醫護諮詢等。

兩輪大抽獎獎品包括超市禮券及血壓計

現場設有3個注射區，另亦有量血壓區、健康諮詢站，參加街坊完成接種疫苗後，便可到休息區休息，之後可憑針卡領取福袋，並會有兩輪大抽獎，獎品包括超市禮券、血壓計及健康檢查禮券等。

95歲的黃伯伯今接種科興疫苗，「要出去出面無謂啦，出去麻煩，呢度方便」。（黃詠榆攝）

95歲的黃伯伯說，早已打算接種疫苗，「呢個環境，個個都要打㗎啦」，但覺得平時太遠，「要出去出面無謂啦，出去麻煩，呢度方便」，故今到場接種科興疫苗，又大讚對國產疫苗有信心。他說，沒有任何長期病患，不擔心副作用，接種完後沒任何不適。

78歲的邱婆婆和李婆婆同指地點便利，方便長者接種。（黃詠榆攝）

78歲的邱婆婆和李婆婆前來打針，同指地點便利，方便長者接種。至於杜小姐則陪同85歲母親到場，解釋母親患不少「老人病」、高血壓等，之前擔心疫苗副作用，故一直持觀望態度，又認為對長者而言，地點太遠亦令人卻步，直指今日活動地點方便，加上現場設醫生諮詢服務：「如果醫生話唔岩就唔打。」