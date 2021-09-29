10.1國慶｜消息：警動員8000人布防　會展及金紫荊廣場周四起封閉

10.1國慶將至，適逢中共建黨百周年，港府隆重其事。消息指，警方將全港動員超過8,000警力，確保升旗儀式、國慶酒會等活動進行，周四（30日，明日）凌晨開始，會展及金紫荊廣場一帶將會封閉，為典禮作準備。



據知，總部及總區應變大隊、速龍小隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等會在各敏感地方高姿態巡邏，並部署便裝人員戒備。



消息指，會展及金紫荊廣場一帶今日凌晨開始將會封閉。（資料圖片/廖雁雄攝）

消息指，警方高度重視10.1國慶，將於明日起一連兩日（9月30日及10月1日）動員逾8,000警力，於港九各區進行部署，以確保升旗儀式、國慶酒會及各區相關公眾活動，能夠安全及有秩序地進行。 明日凌晨0時開始，會展及金紫荊廣場一帶將會封閉，以準備進行相關典禮。

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應變大隊、速龍小隊、反恐特勤高姿態巡邏

據了解，警方屆時將出動總部及總區應變大隊、特別戰術大隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等人員，到各個敏感地方作高姿態巡邏，便裝人員亦會被調派於策略性位置作出適當部署。

今年7.1晚發生襲警案，消息指，警方會持續進行風險評估，加強人員個人及防護裝備，提高警覺性，以確保行動安全。