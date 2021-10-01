【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府第二期電子消費券於今日（1日）派發，早前有讀者投訴指，Tap & Go的消費券使用至數十元餘額後，不能完成超出該餘額的交易，以致餘額難以清零。Tap & Go近日解決餘額的問題，新設消費券帳戶增值功能，但用戶須滿足一個條件。



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消費券帳戶增值上限為3000元

Tap & Go昨日（30日）表示，用戶收到第二期消費券後，可進行一次性增值，金額最高為3,000元，「方便你將餘額使晒！」用戶只須3個步驟，便可完成增值。

1. 用戶透過Tap & Go，以手機號碼登記轉數快：於「拍住賞」主頁點擊左上角圖示開啟「目錄」，進入「設定」，然後點擊「轉數快」設定，並根據指示完成登記。



2. 打開銀行App的轉帳頁面，選擇「935 HKT Payment Limited」為收款機構，輸入用戶的流動電話號碼及轉帳金額，並根據指示轉帳至「拍住賞」主帳戶。



3. 返回Tap & Go，進入「增值消費券」頁面，並輸入轉帳金額。再選擇收款帳戶，便完成增值。



需升級用戶才可用增值功能 將餘額清零

不過Tap & Go增值功能，僅適用已上載有效身份證明文件副本的用戶，即升級至Plus及 Pro帳戶。Plus帳戶要求提供兩項資料，包括有效身份證明副本及完成面部識別。Pro帳戶則要求提交3項資料，除了上述兩項外，更須提交香港居住地址副本。至於Lite用户不需身份證認證，亦能使用消費券，卻無法使用增值功能。