健康碼｜澳人：常故障已更新程式　區分本地使用與過關用

全城關注香港何時能與澳門、內地通關，其中一項因素涉及三地健康碼的對接應用，有指一直未推健康碼的香港可參考澳門的健康碼做法，立法會議員田北辰日前指，據悉通關後市民北上前需先安裝「港康碼」，內設具追蹤紀錄功能的特別版「安心出行」。

現時澳門使用的「澳康碼」是實名制，當地人需要每天登入系統申報健康，以獲取綠、黃或紅碼，進出政府機構、酒店等地點時需要出示綠碼，一旦申報住址與與確診者相近，會自動被轉為黃碼或紅碼，出行受到限制。

有澳門候任立法會議員指出，澳門的電腦系統較舊，「好耐無更新」，以致健康碼亦常出故障，早前澳門政府需更新健康碼程式，將其劃分為兩部分，澳門人可以選擇資料只提交至本地使用，或者提交至出入境使用。



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澳門人使用的健康碼樣式。（受訪者提供）

澳門候任立法會議員、傳新澳門協會理事長林宇滔接受《香港01》訪問時表示，澳門人每天需要在健康碼程式內填寫資料，包括自己有無病徵、有無與患者有密切接觸、有無外遊等，以獲取綠、黃或紅碼，到訪食肆、超市等場地需要出示，但毋須掃描，「畀佢睇，係綠色就得」，惟實際上只有政府場所、酒店比較嚴格，會逐人檢查，確保必須有綠碼才可進內。

過關到珠海澳康碼要轉換為「粵康碼」

若澳門人想過關，就需填寫個人資料並選擇提交至「出入境」，便可轉換為「粵康碼」，過關時需掃描綠碼。

澳門候任立法會議員、傳新澳門協會理事長林宇滔指，澳門的電腦系統較舊，「好耐無更新」，以致健康碼亦常出故障。（受訪者提供）

如有人確診同座大廈居民健康碼被轉紅色

林宇滔稱，一般而言，如自己所住大廈有人確診，同座大廈居民的健康碼會被轉為紅色，附近大廈居民就會轉為黃色，但「附近」的定義則不太清晰，需待政府公布。不過，近日澳門多名檢疫酒店保安確診，包括有保安是在隔離期間才確診，由於估計他無傳病毒入社區的風險，當局便將其居住大廈的居民轉為黃碼，而非紅碼。

他指出，持黃碼的人不可離開黃碼區，直到第一次檢測結果為陰性才可離開，而當整個黃碼區的人都有陰性結果時，黃碼區就會解封，可自由出入，但該批人士的健康碼仍然是黃色，直到14天後。至於持紅碼人士則需原址隔離14天，除非居住環境有問題，才會搬到酒店檢疫。

7月10日，為保障通關人士能快速及便捷通關，澳門治安警察局在關閘出入境事務站外實施了特別措施，協助通關人士做好「澳門健康碼」及「粵康碼」轉換。（中新社）

澳人用粵康碼由珠海入境可在廣東省內自由活動

若有澳門人入境珠海後才被提升風險級別，其健康碼會否繼續轉色？林宇滔稱，近日有一個澳門人在內地居住，其後工作地點被定為紅碼區，內地政府亦追蹤到他，並將其送去檢疫，可見即使已經離澳，但仍能追蹤得到，惟未知該人士的健康碼有無轉色。林宇滔續指，以他了解，持澳康碼的人轉換為粵康碼後可在廣東省內自由活動，但如到其他省份，就需出示紙本的澳門檢測報告作證明。

林宇滔坦言，澳門政府的電腦系統較舊，很久無更新，推行健康碼對於該系統更添負擔，故不時都有故障，早前澳門政府需更新健康碼程式，將其劃分為兩部分，澳門人可以選擇資料只提交至本地使用，或者提交至出入境使用。另外，早前澳門政府指會研究在澳康碼中加入行程紀錄功能，林宇滔指暫時未知具體做法，或會參考香港的「安心出行」。