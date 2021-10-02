周浩鼎促洪水橋發展區創科面積翻倍　屯門內河碼頭改建迎工業4.0

國務院上月公布前海方案，將前海合作區域面積擴大至原本的8倍，本港有聲音指可研究在未來的洪水橋新發展區，以鐵路連接至深圳前海。民建聯立法會議員周浩鼎今日（2日）批評，洪水橋新發展區單靠22公頃作為企業科技及工業的支援是不合時宜，建議「最起碼（面積）要翻一倍」。

他又認為，屯門內河碼頭位置優良，往返內地便捷，有條件改變其部分用途作為「工業4.0創新工業用地」。



洪水橋新發展區規劃中，預留83公頃用地作產業發展，當中22公頃為企業科技及工業，當時政府預計企業科技及工業可帶來合共2.4萬個職位。周浩鼎認為，隨內地公布前海發展擴大，洪水橋新發展區預留作科技及工業的面積已不足夠及不合時宜，「追唔上發展」；估算的相關創造就業機會，亦會比原來的估計大為增加，故指有必要增加創新工業用途的用地。

周又建議，除了在洪水橋發展區範圍內調整，新界西北另一可考慮發展地點為屯門內河碼頭。他引述2017年土地供應專責小組統計，該片土地碼頭的使用率僅24％，不合乎善用土地的資源，直言「既然內河碼頭咁好，駕駛10幾分鐘車程就直達港珠澳大橋香港口岸，大有條件改變部分用途作為工業4.0創新工業用地」。

洪水橋站現預計2024年動工，2030年建成，較原定計劃推遲3年，建造時間亦翻偣。（資料圖片）

周浩鼎認為，本港目前從事檢測認證的機構分散於不同地點，如果能有效集中建立基地，料可增強宣傳香港檢測認證行業的發展。因為他又提議，在未來洪水橋新發展區及屯門內河碼頭，亦應該預留一部分土地用作檢測認證，讓從事此產業的機構進駐。另外，他又提出將工業貿易署撥歸創科局管理，進一步幫助拓展相關工業措施及政策。

被問到如在洪水橋新發展區增加創科面積，會否相對減少房屋發展面積？周浩鼎指，一個新市鎮不能單有住屋，而沒有經濟工作配套，「未來有人口遷入，就應該要諗原區就業安排」。