陳肇始：預留20億推行街市現代化　古洞北洪水橋等地擬建7新街市

不少主婦正為中秋節團圓飯大費心神，走遍街市為家人搜羅材料。食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）在網誌稱，政府正推展7個處於不同規劃階段的新街市項目，包括在天水圍、東涌市中心、將軍澳、古洞北新發展區、東涌新市鎮擴展區和洪水橋新發展區興建新公眾街市，以及在東涌市中心設立臨時街市。同時，已預留20億元推行現代化計劃，為食公眾街市進行各類設施改善工程。



陳肇始（左）在天幕街市試用非接觸式付款。（食衞局網誌）

政府2018年《施政報告》宣布在天水圍天福路路段興建新公眾街市，目前正招標，目標於明年向立法會申請撥款，2027年上半年竣工。陳肇始指，由於興建新街市需時，政府遂於2019年《施政報告》公布在天水圍提供臨時街市，該食環署天幕街市已於去年12月啟用，並試行全新管理模式，加強服務承辦商管理街市的角色，訂定推廣和發展街市策略，就街市內的行業組合提供意見等，務求令街市生意興旺。

天水圍天幕街市平均每日人流近1萬人次

陳舉例指，天幕街市服務承辦商已為街市設立網上社交媒體專頁，每日上載街市優惠貨品的資訊，同時亦在街市出入口向顧客提供有關訊息，吸引了不少天水圍居民前往購物，現時街市每天人流暢旺，由開業至今平均每日人流近一萬人次。她透露，上周再到天幕街市視察，得悉商販和市民都十分滿意街市的環境和設施，不少街坊都表示街市的貨物種類繁多。

東涌市中心臨時街市料明年第四季啟用

2018年《施政報告》同時宣布計劃於東涌市中心設置新公眾街市，土木工程拓展署現正就商業大廈發展項目進行進一步的技術可行性研究，由於興建永久街市需時，因此政府已宣布在東涌市中心港鐵站附近的富東街設立臨時街市，預計臨時街市可於2022年第四季落成啓用。

古洞北洪水橋新街市頊目分別在初步設計及前期規劃階段

至於古洞北新發展區及洪水橋新發展區街市，陳肇始指，前者正進行初步設計，會適時向立法會財務委員會申請撥款，以配合該區的房屋發展，而後者則正進行前期規劃，以配合洪水橋新發展區的房屋發展計劃，詳情待前期規劃完成後確定。

香港仔街市11月起全面關閉翻新 料明年竣工

除了興建新街市，陳肇始指，政府已預留20億元推行現代化計劃，為食環署轄下公眾街市進行各類設施改善工程，目標是提升公眾街市的營運環境。首個全面翻新項目為香港仔街市，翻新工程主要包括安裝空調系統、重新規劃攤檔佈局、擴闊通道、翻新街市主外牆、增加公共空間和座椅、提升無障礙設施等，建設費用估計約為2.54億元。陳稱，政府已8月展開前期預備，並會在11月起全面關閉街市以進行工程，預計2022年內完成。