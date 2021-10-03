消費券｜市建局推裕民市集優惠券谷人氣　韋志成：目標旺丁旺財

觀塘裕民市集4月啟用，昔日物華街和協和街約110檔小販遷入復業。市建局行政總監韋志成今日（3日）於網誌撰文表示，小販遷入市集後面對不少營商挑戰，包括營運初期人流生意額偏低及市民生活和消費模式轉變。就此，市建局團隊舉辦增加人流及增強營商競爭力等活動，包括辦年輕人音樂會及社區導賞團等以助擴大客群，6月開始，在裕民坊商場消費滿指定金額便可獲裕民市集購物現金券，目前共派出超過1,000張優惠券。

韋志成稱，隨著政府本月1日發放第二期電子消費券，市建局將在裕民坊商場及市集推出新一輪推廣，包括推出市集優惠券，並為小販提供租用商場「快閃檔」優惠租金安排，協助他們走出市集，擴充生意。



市建局稱有店主搬到裕民市集開業之後，積極轉型，擴充業務。（市建局網誌）

韋志成指，市建局更新觀塘目標，不單是將失修殘破和規劃過時的城市「硬件」重建改造成現代化設施，更重要是在「軟件」上貫徹「以人為先」理念，故此在規劃「裕民坊」項目時，除提升項目範圍內的社區設施配置，還在其基座部份，興建了現代化的小販市集，讓昔日在物華街和協和街經營的持牌固定攤檔小販，能夠在重建後回遷復業。

韋志成希望為市集吸引更多顧客，能長遠達致「旺丁旺財」目標。（資料圖片／張浩維攝）

市民習慣網購 裕民市集營運初期人流生意額偏低

約110檔小販順利遷入復業今5個月，韋志成稱大部份小販均滿意新市集環境，但亦面對不少營商挑戰，包括顧客尚未對新的市集有很深的認識，在營運初期不論是人流和生意額也偏低；市民的生活和消費模式與以往已有很大的轉變，傾向到大型及連鎖式的生活百貨店，以至習慣在網上商店購物等，均為小販的經營帶來很大的衝擊；對此類持牌固定攤檔小販的管理模式。

針對以上問題，市建局團隊從加強市集在地區的認知度、舉辦增加人流的活動、增強營商競爭力等多方面，加大推動相關措施的力度；至於市集配套設施亦會作進一步改善和提升，韋志成希望為市集吸引更多顧客，能長遠達致「旺丁旺財」目標。

裕民市集內的商販都在物華街和協和街的臨時市集紮根多年，然而遷入新市集，位置上始終屬於商場基座室內一部份，相對以往搭建在主要道路旁邊的當眼位置，需要較長的時間來重新建立市集在地區的知名度。

就此，市建局在市集連接物華街和康寧道的出入口進行美化工程，讓街坊能更容易辨識市集的位置。除了改善市集「顯眼度」，市建局早前暑假期間，運用社交媒體推廣市集商販營商的故事和舉辦有獎遊戲等，吸引了近1,000名市民參與。

辦社區導賞團搞音樂會谷人流

在舉辦增加人流活動層面，市建局在4月至9月，推出超過12項多元化推廣活動，涵蓋針對年青人的音樂會、為附近街坊帶路到市集「尋寶」的社區導賞團、以至迎合一家大小參與的社區同樂會等。

6月起推現金券獎賞 派出超過1000張

自6月開始，市建局在商場推行現金劵獎賞活動，只要在裕民坊商場消費滿一定的金額，便可以獲得裕民市集的購物現金劵，令商場和市集商戶可以一同受惠。韋志成形容該計劃反應不錯，共派出超過1,000張優惠劵，當中超過一半優惠券已在市集使用。

提供租用商場「快閃檔」優惠 協助小販走出市集

韋志成稱，隨著政府在本月1日發放第二期的電子消費券，市建局將在裕民坊商場及市集推出新一輪推廣活動，包括推出市集優惠券，鼓勵市民去裕民市集消費，並且為小販提供租用商場「快閃檔」的優惠租金安排，協助他們走出市集，擴充生意。

他指，觀塘市中心第二、三發展區完成重建，地區環境得以大大改善，亦吸引更多較為年輕和廣泛階層的居民在區內生活，而商販營商模式與市區更新工作一樣，必須與時並進，靈活變通，才可多贏。