餐飲業重創　「橋王」黃傑龍由準備遣散費到急反彈　靠食腦與仁愛

新冠肺炎侵襲近兩年，飲食業重災，叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍透露，一度預備遣散費，但「橋王」最終捱得過，全靠率先推出「執枱專員」、自家疫苗保險：「唔洗證明同疫苗相關，我哋都賠100萬比同事，其實係等佢內心安穩，100萬唔係錢多，係我能力上限唔係生命價值，因為生命係無價。」黃傑龍又透露由加入公務員體系、走遍大江南北、到上市公司掌舵人，力求活出已故國學大師饒宗頤贈他的「仁者愛人」格言。



疫情爆發生意跌9成 「打邊爐家族」與氣溶膠最得人驚

黃傑龍今（3日）在港台節目《舊日的足跡》回憶去年疫情爆發之初，一度不知怎辦：「最傷係出現火鍋家族，又有三個新字叫做氣溶膠，以前無人聽過，呢啲新嘅詞彙一出好得人驚㗎......10幾間分店都係做日式火鍋，生意一聲就腰斬，做飲食業利潤好薄，下跌百分之10、20都要蝕本啦，跌9成直頭無法想像。」

真係諗會唔會有機會要準備遣散費呢？萬一要遣散，連遣散費都比唔到員工佢都好淒涼。我同財務經理計一計，全公司遣散費要幾多錢，之後劃條紅線，嗰筆錢唔准用。 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍

他頓時想到公司前景：「平時好人好者覺得個（銀行）存款都唔少錢，但原來到危機出現可以好犀利。我真係諗會唔會有機會要準備遣散費呢？萬一要遣散，連遣散費都比唔到員工佢都好淒涼。我同財務經理計一計，如果我全公司真係要遣散費要幾多錢，劃條紅線嗰筆錢就唔准用。」

自發推出執枱專員 後成政府措施

幸好政府保就業計劃補貼及自己的「救亡」行動避過倒閉。要講領先全行，相信是「執枱專員」，事緣港大微生物學系講座教授袁國勇提出後，黃傑龍即做「示範單位」，未幾政府亦納入食肆要求。

仁者愛人為座右銘 自製疫苗保險讓員工安心打針

他以「仁者愛人」為座右銘，政府推出新冠疫苗並設10億元疫苗保障基金，但有剛為人的同事仍對打針卻步：「佢話政府個保險睇親新聞都話同疫苗無關，我唔識駁佢。」他於是萌生自製保險念頭，打首針起60日內離世：「唔洗證明同疫苗相關都賠100萬比同事，其實係等佢內心安穩。100萬唔係錢多，亦有網民批評『人命只值100萬？』我話唔係，人命無價但係我嘅能力大概咁上下，我能力係100萬到，呢個係我能力嘅上限唔係生命價值。」

同事話政府個保險睇親都話同疫苗無關，我唔識駁佢。公司唔洗證明同疫苗相關都賠100萬比同事，係等佢內心安穩。人命無價，100萬係我能力上限，唔係生命價值。 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍

這個公職王加橋王在澳洲考升大學試時，100分滿分高取97.7分，但沒有選取人氣醫科：「入得到醫科，法律同商科全部都入到。我居然揀土木工程，只係需要70分，我啲朋友就覺得我好傻，咁咪嘥咗27分，但我話人生唔係由分數控制。」

朋友覺得我揀土木工程好傻，咪嘥咗27分，但我話人生唔係由分數控制。 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍

5答不知道考入路政署：嗰兩年路政署發言人就係我

他大學畢業後回港，1997年初加入美資工程公司，參與過屯門公路擴闊工程，之後見到路政署招聘工程師，先通過筆試，面試當日高燒103度：「最記得問我填海用咩大細嘅砂，頭五條我都答”I’m sorry. I don’t know”。」他笑言發燒時表現呆濟，沒有「騰雞」可能有助錄取，因為職位是公共關係組工程師，負責應對區議員及傳媒投訴：「嗰兩年路政署發言人表示嗰個發言人就係我。」

兩年後，他毅然辭去「鐵飯碗」，跑到上海做房地產，人工銳減9成，之後回港結婚同時失業半年經歷人生低潮：「我無返去爸爸嘅集團，因為如果冇工作先返去，明『搲撈』，我一世會俾人睇死！」

最初無返去爸爸嘅集團，因為如果冇工先返去，擺明搲撈，一世會俾人睇死！ 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍

黃傑龍最後獲上市公司賞識，又被調回內地：「負責睇南通市（江蘇省）嘅大項目，做一個填海區範圍有一點五個九龍，一條有12條青馬大橋咁長嘅橋伸出海中心，接石油煤礦嘅船」。他分享一次有趣經歷，當時要經過長江附近，朋友不知他回到內地，打趣道「我話我喺長江中心，佢話『咦，我都喺附近啵』我話我唔係嗰個長江中心啊！（中環皇后大道中）」

看過萬千世界，黃傑龍回航掌舵家族生意，當時叙福樓由30幾間舖減到5、6間，出糧要靠幾個老闆夾錢，但接手後一改企業文化，一切制度管理最終上市：「我同爸爸講『我學極至多都係七成黃耀鏗（黃父），叻你唔過你咁叻』，好難有突破，反而我喺低谷返嚟，喺出面睇過咁多嘢，有種增值啦。」